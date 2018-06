Der Tatort in der Pumpwerkstraße liegt in der Neckarstadt-West. Foto: Kreutzer

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Drei Bluttaten in der Region innerhalb weniger Tage - und es kam immer ein Messer zum Einsatz. Nach dem Tod eines zehnjährigen Mädchens am Freitagmorgen in Neckarau und dem Angriff eines 18-Jährigen auf seine Eltern in Neulußheim einen Tag später spielte sich die nächste Tragödie wieder in Mannheim ab. Eine 42 Jahre alte Frau soll in der Nacht auf Dienstag ihren Lebensgefährten (63) mit einem Stich in den Torso getötet haben. Sie sitzt in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag berichteten, soll sich das Paar zuvor lautstark gestritten haben, woraufhin eine Nachbarin den Notruf wählte. Als die Beamten gegen Mitternacht den Tatort in der Pumpwerkstraße in der Neckarstadt-West erreichten, war es bereits zu spät: Versuche der Polizisten, den 63-Jährigen wiederzubeleben, scheiterten. Seine Partnerin stand nach Angaben der Behörden unter Alkoholeinfluss.

In der Wohnung fanden die Beamten ein langes, blutverschmiertes Küchenmesser - höchstwahrscheinlich die Tatwaffe. Zu möglichen Motiven der 42-Jährigen will sich die Polizei derzeit nicht äußern. Nachbarn erzählten von psychischen Problemen. Sie habe sich immer wieder mit anderen Anwohnern angelegt. Die Frau wurde festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags.

Der Ruf der Neckarstadt-West hat in den vergangenen Jahren stark gelitten. Zwar gibt es im Viertel eine muntere kulturelle Szene, dafür ist die Kriminalitätsrate im Vergleich zu anderen Stadtteilen recht hoch. Die Tat spielte sich allerdings in einer gepflegten Gegend ab. Die Immobilie, in der es zu dem Verbrechen kam, fügt sich ein in aneinandergereihte Mietshäuser mit Blumenbeeten vor den Eingängen.