Von Stephanie Kern

Dallau. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein junger Mann in einem Mehrfamilienhaus in Dallau erdrosselt. Das gaben die Polizei Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Mosbach am Montag bekannt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten sich zwei 20 und 21 Jahre alte Männer in einer der Wohnungen gestritten. Der Grund ihrer Auseinandersetzung ist völlig unklar. Ebenso der genaue Tathergang. Fest steht wohl, dass der 20-Jährige seinen Bekannten umbrachte: "Es ist jetzt zu ermitteln, was die Beweggründe waren", sagte gestern auf Nachfrage ein Polizeisprecher.

Die Ermittler verdächtigen zudem den 27-jährigen Wohnungsinhaber. Er soll an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Tat war bekannt geworden, nachdem der 20-jährige Tatverdächtige am Samstag gegen zwei Uhr die Polizei verständigt und zugegeben hatte, jemanden umgebracht zu haben. Der Tatort wurde umgehend von mehreren Polizeistreifen aufgesucht. Die beiden Verdächtigen ließen sich später in einem angrenzenden Industriegebiet widerstandslos festnehmen. Die Beamten fanden das Opfer in der Wohnung. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des aus Mosbach stammenden Mannes feststellen. Spezialisten der Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen und versuchen nun, Hintergründe und Ablauf der Tat zu klären. Auch die Auswertung der am Tatort gesicherten Spuren läuft auf Hochtouren.

Die beiden Festgenommenen wurden am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Die von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehle wegen Totschlags und Beihilfe zum Totschlag wurden gewährt. Die beiden Verdächtigen haben sich nach Auskunft der Staatsanwaltschaft in ihren Vernehmungen zur Sache geäußert: "Der 20-jährige Haupttäter hat die Tat eingeräumt, der andere Verdächtige streitet ab, beteiligt gewesen zu sein", sagte ein Sprecher.

In Dallau löste die Nachricht am gestrigen Montag Entsetzen aus. "Wenn so etwas passiert, ist es immer ein komisches Gefühl", sagte eine Nachbarin.