Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Der Mannheimer Maimarkt 2013 ist Geschichte und wird als ein in vielerlei Hinsicht besonderer in die Jahrbücher eingehen. So jedenfalls das Fazit von Stefany Goschmann gestern wenige Stunden vor Toresschluss. Am Montagabend waren die Fragebogen ausgewertet worden, die an jeden zweiten der rund 1400 Aussteller verteilt worden waren. "Die Zahlen bestätigen, was sich bereits in der Maimarktmitte als Trend abzeichnete", so Goschmann, dass die Aussteller quer durch alle Fachbereiche einen guten Geschäftsverlauf meldeten. Die Hallen mit dem Kunsthandwerk - in den vergangenen Jahren immer mal wieder das Sorgenkind - hätten aufgeholt und seien nahe an das Durchschnittsniveau herangerückt.

Bewerteten im vergangenen Jahr 85,5 Prozent der Aussteller das Maimarktgeschäft mit "sehr gut", "gut" oder "befriedigend", so äußerten sich in diesem Jahr 88 Prozent in dieser Hinsicht. 89 Prozent (2012: 84) glauben an ein gutes Nachgeschäft. Im direkten Vergleich mit dem Vorjahr bewerteten 70 Prozent der Aussteller den Maimarkt als "besser" oder "gleich", was ein Plus von sieben Prozentpunkten und damit der höchste Wert seit sieben Jahren bedeutet. Sagten im letzten Jahr 72,9 Prozent der Aussteller, sie wollten wiederkommen, sind es in diesem Jahr aber "nur" 72,1 Prozent. Das kann die Maimarktchefin aber verschmerzen, weil die klaren "Neinsager" von drei auf 1,9 Prozent zurückgingen.

Waren die ersten Tage aufgrund der Witterung eher "Hallentage, so legte das Freigelände in der zweiten Halbzeit deutlich zu. Am meisten unter dem Wetter litt anfangs das Afrikanische Dorf im Fertighauscenter. "Was außerhalb der Hallen an Überdachungen möglich ist, haben wir überdacht. Mehr geht nicht", so Stefany Goschmann. Mit Rücksicht auf Freiflächen und Fluchtwege sind alle Kapazitäten ausgereizt.

Da am Montagabend bereits 332 000 Besucher - 13 000 mehr als am Vorabend des Maimarktendes in 2012 - gezählt wurden, ist in der Endabrechnung von einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen. Als eine weitere Besonderheit des 400. Maimarktes bezeichnete Stefany Goschmann die überaus große Resonanz auf die Sonderschauen. Ob Jubiläumshalle "Geschichte live", der gemeinsam von den Rettungskräften der Region gestaltete "Schulterschluss für Ihre Sicherheit", die Modelleisenbahn der Modulbahnfreunde Ladenburg, die Sonderschau "Lesen und Wissen" oder die Führung von blinden Guides durch den Sinnesparcours "Dialog im Dunkeln": Die Menschen zeigten reges Interesse. Die Halle der Metropolregion nutzten sowohl das Internationale Deutsche Turnfest als auch Museen und Naherholungsziele der Region, um auf sich aufmerksam zu machen.

Der Maimarkt 2013 wäre allerdings kein richtiger Jubiläumsmaimarkt gewesen, hätte sich neben innovativen Produkten und Dienstleistungen nicht auch Historisches gefunden. "Beim Handwerk ebenso wie in den Tierschauen", so Stefany Goschmann, dass die Vorführungen alter Rassen auf dem Turnierplatz ebenso ein Besuchermagnet gewesen waren wie Arena Polo und die Dressur- und Springwettbewerbe.

Und noch einen positiven Akzent konnte Deutschlands größte Verbrauchermesse setzen: "Wir hatten es vor allem mit dem Zuordnen von Fundsachen zu tun", sprach Martin Boll von einem aus Polizeisicht ruhigen und friedlichen Maimarkt.