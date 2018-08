Von Heike Warlich-Zink

Beim Maimarkt ist Halbzeit, und die Stimmung unter den Ausstellern scheint gut. Das zumindest ergab eine Umfrage durch Mitarbeiter der Mannheimer Ausstellungs-Gesellschaft (MAG) am 1. Mai. "Es ist keine zahlenmäßig fundierte Analyse, sondern vielmehr ein erstes Stimmungsbild", betonte MAG-Geschäftsführerin Stefany Goschmann, dass branchenübergreifend bei rund zehn Prozent der Aussteller nachgefragt worden sei.

Mit dem Ergebnis ist die Maimarkt-Chefin durchaus zufrieden: Vor allem Erstaussteller sind über die Branchen hinweg "zufrieden" bis "sehr zufrieden". Ein nicht ganz so ernst gemeinter Hauptkritikpunkt war das Wetter. "Glühwein wäre das bessere Geschäft gewesen", gab etwa ein Anbieter von Kaltgetränken zu Protokoll. Dafür standen in den Modezelten wiederum Gummistiefel hoch im Kurs.

"Gehen wir jetzt einfach davon aus, dass mit der zweiten Maimarkthälfte auch die Zeit der Aussteller im Freigelände beginnt", hofft Goschmann auf wärmere Temperaturen, wenngleich die kühle, regnerische Witterung sich bislang ebenso wenig negativ auf die Besucherzahlen ausgewirkt wie der Streik im ÖPNV.

"Die Leute haben sich offensichtlich gut auf die Situation eingestellt", so Polizeipressesprecher Martin Boll, dass es weder am 1. noch am 2. Mai verkehrstechnische Probleme gegeben habe. Auch auf dem Maimarkgelände läuft es ruhig. Bis auf zwei Taschendiebstähle hatten die Beamten bislang nichts zu verzeichnen. 15 Kinder und zwei ältere Herrschaften, die kurzfristig "abhandengekommen" waren, konnten ebenso wieder "zugeordnet" werden wie diverse Fundsachen vom Rucksack bis zum Schlüsselbund.

Die Sonderschauen erweisen sich allesamt als Publikumsmagneten. "Bei den Modellbahnfreunden Ladenburg brummt es", freut sich Goschmann. Der "Dialog im Dunkeln" des Badischen Blinden- und Sehbehindertenvereins werde lebhaft angenommen, die Führungen seien teilweise ausgebucht. Die Roche Diagnostics GmbH gibt beim Blutzuckertest einen Zwischenstand von 3752 Euro zugunsten der Deutschen Diabetes-Hilfe an. Die Lesemesse regionaler Verlage stoße auf reges Interesse.

In den Hallen "Fit + Gesund" und "Haushalt" läuft es laut Aussteller "wie immer" und "planmäßig gut". "Ganz okay bis super" heißt es bei den Ausstellern im Rahmen von "Buongiorno Italia". Die Fachleute aus dem Handwerk verzeichnen zahlreiche Beratungsgespräche und konkrete Fragen nach Ausbildungsplätzen. Die Stimmung im "Kunsthandwerk" ist hingegen völlig durchwachsen.

Fachanbieter wiederum äußern sich positiv. Sie setzten - wie andere Aussteller auch - nicht alleine auf den Direktverkauf, sondern auf das Nachmessegeschäft.

Antworten auf ihre Fragen haben die Maimarktmitarbeiter bei ihrem Rundgang übrigens nicht von allen Ausstellern erhalten. "Manch ein Aussteller war in dem Moment einfach zu sehr beschäftigt", sagte Goschmann. Auch das ein positives Zeichen, dass der 400. Maimarkt offensichtlich gut frequentiert wird.