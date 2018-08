Von Harald Berlinghof

"Wer Mannheim begreifen will, muss nur auf den Maimarkt gehen. Die Menschen sind fröhlich, stolz und liberal. Und was die regionale Wirtschaft kann, zeigt sich ebenfalls im Schaufenster Maimarkt. Ich jedenfalls bin gerne hier". Auch wenn Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger als amtierender EU-Kommissar für Energie zum 35. Kurpfälzer Frühschoppen der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU auf dem Maimarkt gekommen ist, so viel Lokalkolorit muss einfach sein. Und als er dann den Maimarkt als "Außenbordmotor für Arbeitsplätze und die Wirtschaft" bezeichnet, danken es ihm die Besucher des Festzeltes mit freundlichem Applaus.

Zukunft liegt in Südeuropa

Von Mannheim und der Region ausgehend, tastet er sich in seiner Rede in Richtung Europa voran. Der Südwesten zwischen Weinheim und Bodensee, zwischen Freiburg und Ulm sei zwar die bessere Schweiz, aber um etwas in der Weltpolitik zu bewegen, reicht das nicht. "Unser Anspruch als größte Volkswirtschaft Europas muss es sein, die Welt mitzugestalten". Neben Maschinen wolle man deshalb auch Werte exportieren. Damit die Stimme Deutschlands gehört werde und die Welt nicht nur von Amerikanern und Asiaten gestaltet wird, dazu brauche es aber Europa. "Das Buch der Geschichte klappt langsam zu. Noch aber ist es offen, um daran mitzuschreiben als Europäische Union", meint er.

"Deutschland ist auf dem Höhepunkt seiner ökonomischen Leistungskraft angelangt. Besser wird es nicht mehr", prophezeit er mit Blick auf den demografischen Wandel und immer weniger beschäftigte Fachkräfte. Aber Deutschland habe etwas, was den anderen fehle: In Großbritannien hat Maggie Thatcher, "eine großartige Frau", die Industrie quasi abgeschafft. Wir exportieren Maschinen "Made in Germany" in alle Welt. In Frankreich dominieren die Konzerne. "Bei uns in Deutschland, insbesondere im Südwesten, ist der Mittelstand ein Kulturgut". Endlich ist Oettinger bei der Mittelstandskundgebung auf dem Maimarkt mit seiner Rede bei den Besuchern angekommen.

Doch der EU-Kommissar hat für die Besucher auch ein paar Wermutstropfen mitgebracht. Mit dem deutschen Exportüberschuss sei es spätestens 2028 vorbei, zitiert er eine Studie des Mannheimer Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).

Den südeuropäischen Staaten, die in Schwierigkeiten sind, solle man mit Respekt und nicht mit Überheblichkeit begegnen. Denn die Zukunft liege angesichts einer überalterten Gesellschaft hierzulande dort. So sind in Deutschland die Menschen 45 Jahre im Schnitt, in Europa sind es 40 und in der Türkei 29.

Am Ende seiner rund 40-minütigen Rede listet er auf, dass er schon sieben Mal beim Kurpfälzer Frühschoppen auf dem Maimarkt dabei war und dass er schon zwei Mal eine Rede halten durfte. Kohl habe drei Mal auf dem Maimarkt geredet.

"Aber wenn Sie mich in ein paar Jahren wieder einladen, werde ich wieder kommen". Für dieses Versprechen gibt es nicht nur freundlichen Applaus, sondern sogar stehende Ovationen.