Von Nicole Hess

The Notwist und CocoRosie, Sophie Hunger, Thees Uhlmann, Efterklang, Sea & Air und Wallis Bird: Der Auszug aus dem Programm des dritten Maifeld-Derbys liest sich ungeheuer beeindruckend - erst recht, wenn man berücksichtigt, dass die Tickets zu einem Spottpreis verkauft werden. Hinter dem Festival, das vom 31. Mai bis zum 2. Juni 50 Bands aufs Mannheimer Maimarktgelände bringt, steht kein großer Veranstalter. Die Macher sind ein paar junge Leute mit spürbar viel Idealismus. Und Liebe zur Musik.

Wenn man zehn Jahre nach dem Start der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim so etwas wie eine Bilanz ziehen will, dann kann Timo Kumpf als leuchtendes Beispiel herhalten. Der 32-Jährige hat während seines Musikbusiness-Studiums an der Akademie die Freunde kennengelernt, mit denen er heute die Agentur Karakter betreibt, die unter anderem die irische Sängerin Wallis Bird betreut. Ein Kommilitone im Popmusik-Studiengang war Konstantin Gropper, dessen europaweit gefeiertes Popakademie-Vorzeigeprojekt Get Well Soon Kumpf live als Bassist unterstützt. Und als habe er die Idee des "Mannheimer Modells" perfekt umsetzen wollen, ist er nach Jahren in Berlin gerade wieder in seinen Heimatort Waldmichelbach im Odenwald gezogen und hat ein Büro im Mannheimer Musikpark eröffnet.

Die Orte, an denen die Fäden für das Maifeld-Derby zusammenlaufen, sind im Prinzip aber sein Laptop und sein Telefon. Mit Unterstützung eines Praktikanten, seiner in Berlin residierenden Karakter-Kollegen und vieler freiwilliger Helfer während des Festivals stemmt Timo Kumpf die Organisation im Großen und Ganzen alleine. Richtig viel Geld aber, da bleibt er realistisch, werde er mit dem Festival wohl nicht verdienen. Ihm wäre es schon ganz recht, wenn überhaupt mal etwas hängen bleiben würde. "Man muss erst einmal einen Namen aufbauen und investieren", meint der Macher von der Pop-Akademie.

Das Maifeld-Derby scheint sich auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg zu befinden. Schon zwei Jahre nach seiner Gründung kann das Festival mit einem Programm aufwarten, das weit und breit seinesgleichen sucht. "Unter den Indie-Festivals sind wir sicher in der Top fünf", sagt er. Geradezu bescheiden nehmen sich da die 3000 Besucher pro Tag aus, mit denen Kumpf kalkuliert.

Fi Info: Drittes Maifeld-Derby 31. Mai, bis 2. Juni, auf dem Maimarktgelände statt. Die Höhepunkte: Freitag: 20 Uhr Sea & Air, 21 Uhr CocoRosie, 23 Uhr The Notwist; Samstag: 19.25 Uhr Sizarr, 21 Uhr Efterklang, 23 Uhr Thees Uhlmann; Sonntag: 18.30 Uhr Wallis Bird, 20.30 Uhr Sophie Hunger. (www.maifeld-derby.de.)