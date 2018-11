Von Sören S. Sgries

Mannheim. Tatsächlich, da meldet er sich, der Geist des "Maifeld Derbys". Tanzt als gute Laune über den staubtrockenen, sonnendurchfluteten Festivalplatz, hängt als frischer Duft zwischen Palastzelt und Fackelbühne. Auch im fünften Jahr des kleinen Festivals vor den Toren Mannheims zeigt sich schnell: Was auf den Plakaten noch für großes Rätselraten sorgt, hier, live, funktioniert es.

Zum Beispiel die Australier von "Ball Park Music". Muss man nicht gehört haben, diesen Namen, auch wenn er "Down Under" einige Bekanntheit haben soll. Auch ihr College-Rock, nachmittags auf der Außenbühne, ist an sich keine überragende Nummer. Doch wenn man dabei gemütlich vor der Bühne sitzen kann, ein bisschen über die Derby-Dollar-Inflation (alles ist ein wenig teurer geworden) diskutiert, dann passt auch das. Als willkommener Einstieg in ein langes Entdeckerwochenende.

Schön auch, dass es doch noch eine kleine Verschiebung im Programm gab. Die experimentelle Begegnung von Zigarrenfreund und Autor Arnold Stadler ("Der Tod und ich, wir zwei") mit den Klangteppich-Malern von "Get Well Soon" wäre tatsächlich im Vorprogramm verschwendet gewesen. So aber, im wie immer bezaubernden "Parcours d’Amour", dem Reitstadion, bei gemütlichster Atmosphäre ab 20 Uhr angesetzt, leitet die musikalische Lesung direkt zu den ersten Höhepunkten hinüber.

Die da waren: Gisbert zu Knyphausen und José Gonzalez. Ersterem, dem Liedermacher aus dem hessischen Rheingau, gehörte der erste ganz große Palastzelt-Auftritt des Abends. Und Gonzalez, der Schwede, sollte später die noch etwas dunkleren Töne nachlegen.

Ein Auftakt, der Erwartungen weckte. An Namen wie "Sizarr" oder "Mogwai", die am Samstag begeistern sollen. An Charlie Cunningham, der Romantik verspricht. Und natürlich an die Jubel-Band des Sonntags, "Wanda" mit ihrem Erfolgsalbum "Amore".

Achja, und weil so viele Steckenpferde durch das Gelände geführt wurden: Deren Dressur dürfte vor allem die Lachmuskeln strapazieren.

