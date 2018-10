Speyer. (ria) Rochen, die Wasserball spielen; Kuba-Krokodile beim Hochsprung; Pinguine, die sich im Delfinschwimmen beweisen: Die Bewohner der acht bundesweiten Sea Life Großaquarien sind rechtzeitig zum Start von Olympia in London fit wie nie zuvor. So zumindest heißt es in einer - zugegeben nicht ganz ernst zu nehmenden - Mitteilung, die die Aquarien gestern kurz vor der offiziellen Eröffnung der Spiele in London veröffentlichten. Der Star im Sea Life Speyer ist dabei eindeutig die Kubakrokodil-Dame Maggie: Sie kann bis zu drei Meter hoch springen. Damit rechnet sich Maggie in der Disziplin Hochsprung sehr gute Chancen aus. "Die Goldmedaille ist ein Muss", sagt Maik Christian Schmidt, General Manager des Sea Life in Speyer. "Die harte Arbeit des Trainerteams, bestehend aus Biologen, Tierärzten und Pflegern, sollte mit einem Erfolg gekrönt werden."

Von Hannover und Speyer aus kämpfen insgesamt drei Kuba-Krokodile um Bronze, Silber und Gold. Sie springen dabei alle deutlich höher als die deutsche Spitzen-Sportlerin Ariane Friedrich, die "im Gegensatz zu ihren kubanischen Kollegen nur selten die Zwei-Meter-Marke knackt", wie es in der Sea Life-Mitteilung heißt.

Beim Wasserball sind die Rochen aus dem Sea Life München in ihrem Element und machen mit ihren flügelschlagartigen Bewegungen sicherlich eine ausgezeichnete Figur. In Konstanz machen die Pinguine anderen Meeresbewohnern Konkurrenz: Sie sind exzellente Schwimmer und legen insbesondere beim Delfinschwimmen enorm an Tempo zu.

Im Sea Life am Timmendorfer Strand sind taktische Überlegungen notwendig. Denn obwohl die Japanischen Riesen-Seespinnen in den letzten Wochen sehr intensiv trainiert haben, stellen sie sich beim Hürdenlauf immer noch die Fragen: Mit Anlauf oder ohne? Mit allen acht Beinen gleichzeitig oder doch lieber jedes Bein einzeln?

Das Sea Life Oberhausen schickt einen Meeresbewohner in den Boxring, der sich in der Tierwelt bereits den Spitznamen "Der Schmetterer" hart erkämpft hat: Einen Fangschreckenkrebs. Seine unter dem Körper zusammengefalteten Fangarme lauern zunächst in gedeckter Haltung, bevor sie zum Schlag gegen ihre Beute ausholen.

Aus dem Sea Life Berlin treten die Goldbrassen im Schwarmring an; sie sind mit Abstand die schnellsten Rundenschwimmer. Und das Sea Life Königswinter schickt dressurreitende Seepferdchen ins Rennen - niemand anderes ist beim Synchronschwimmen so wunderhübsch anzusehen.

Besucher können das Kubakrokodil Maggie und zahlreiche andere Tiere im Sea Life in Speyer (Adresse: Im Hafenbecken 5) täglich ab 10 Uhr in Augenschein nehmen.