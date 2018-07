Mannheim. (alb) Ihre Kollegin oder ihr Kollege machte am heutigen Montag einen etwas verschlafenen Eindruck? Und erschien mit Ringen unter den Augen zur Arbeit? Dann war sie oder er am Sonntagabend vielleicht beim Konzert von Madonna in der Mannheimer SAP Arena.

Bis kurz vor 23 Uhr ließ die "Queen of Pop" ihre Fans in der ausverkauften SAP Arena warten, bis sie endlich in einem Käfig sitzend auf die Bühne schwebte. Was folgte war eine zweistündige Show der Superlative: opulent, laut, provozierend und mit viel Sex. Es dauerte gut eine Stunde, bis die Madonna-Fans so richtig in Fahrt kamen und die Stimmung allmählich ihren Siedepunkt erreichte. Vielleicht wegen der Verzögerung - Konzertbeginn war für 22.15 Uhr geplant; vielleicht wegen der langen Anstehzeiten draußen vor Halle; vielleicht auch aufgrund des allgemeinen Unbehagens nach den Pariser Terroranschlägen unter anderem bei einem Rockkonzert.

Zunächst hatte die unglaublich fitte 57-Jährige den Zuhörern die Bässe um die Ohren geknallt. Wucht statt Wärme. Gefeiert wurde Madonna vor allem bei ihren Hits aus den achtziger Jahren: "True Blue", "Like a Virgin" oder die Schlussnummer "Holiday". Die meisten Songs stammten aber aus dem aktuellen Album "Rebel heart".