Ludwigshafen. Großalarm in Ludwigshafen: Am Samstagmittag wälzte sich eine tiefschwarze und rund 100 Meter hohe Qualmwolke über den Sommerhimmel. Der Rauch zog über den Rhein Richtung Mannheim und die Bergstraße. Er war selbst von Südhessen aus noch deutlich zu sehen. "Es sieht aus wie beim Weltuntergang", sagte ein Augenzeuge in Ludwigshafen. Oberbürgermeisterin Eva Lohse sagte, sie habe noch nie einen Brand mit derartig viel Rauch gesehen.

Ursache des Qualms war ein Feuer, das in der Lagerhalle eines Logistik-Unternehmens auf der Parkinsel ausgebrochen war. Die rund 9500 Quadratmeter große Halle - brandschutztechnisch auf dem neuesten Stand, wie der Geschäftsführer der Hafenbetriebe, Franz Josef Reindl, erklärte - gehört der Firma Panalpina, die für die BASF arbeitet. Zum Zeitpunkt des Brands lagerten dort nach Angaben des Chemiekonzerns etwa 4800 Tonnen Material, größtenteils Styropor-Granulat.

Dieses gilt laut BASF als schwer entflammbar. Wenn es allerdings Feuer fange, sorge es für eine immense Rauchentwicklung. So entstünden beim Brand von einem Kilogramm Styropor über 1000 Kubikmeter Rauch. Der Sachschaden dürfte Schätzungen der Behörden zufolge in die Millionen gehen.

Der Brand entstand nach Angaben der Feuerwehr im Dachbereich und griff dann auf das gesamte Gebäude über. Glück im Unglück: Das Feuer wurde extrem heiß. Dadurch entstand eine Sogwirkung, die den Qualm hoch in die Atmosphäre steigen ließ, wo er vergleichsweise wenig Schaden anrichten konnte. Die Rauchwolke sah zwar dramatisch aus, Schadstoff-Grenzwerte wurden nach Angaben der Stadtverwaltungen Ludwigshafen und Mannheim rechts und links des Rheins aber nie überschritten und es seien auch keine nennenswerten Mengen in den Rhein gelangt.

Exakt um 12.56 Uhr ging am Samstag der Notruf bei der Ludwigshafener Feuerwehr ein, vier Minuten später waren die ersten Fahrzeuge vor Ort. Die Polizei sprach später von 30 bis 40 Meter hohen Flammen. Angesichts der Dimension des Brands eilten immer mehr Einsatz- und Rettungskräfte zur Ludwigshafener Parkinsel; in der Spitze waren es am Samstag 420. Behindert wurden sie von Hunderten Schaulustigen, die den Brand filmten und fotografierten. 16 Stunden lang kämpfte ein Feuwerwehr-Großaufgebot vom Land und vom Wasser aus gegen die Flammen. "Es ist eine gigantische Materialschlacht", sagte der Ludwigshafener Feuerwehrchef Peter Friedrich. Zum Einsatz kamen dabei der Turbolöscher der BASF, dessen Düsenturbinen für einen Riesenlärm sorgten, und das neue Feuerlöschboot "Metropolregion". Am Samstagabend kurz nach 20 Uhr brachte die Feuerwehr den Brand nach eigenen Angaben unter Kontrolle. Konkret hieß dies: Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude wie einen Einkaufsmarkt konnte verhindert werden. Die Lagerhalle brannte ab, auch wenn das Feuer nach einem "massiven Wassereinsatz" seit 5.23 Uhr als gelöscht galt.

Dennoch wurden die Menschen in Ludwigshafen und einigen Mannheimer Stadtteilen sowie in Viernheim, Heppenheim, Birkenau und im rund 40 Kilometer von der Unglücksstelle entfernten Wald-Michelbach gebeten, Fenster und Türen zu schließen sowie Klimaanlagen auszuschalten. Zudem entschloss sich die Stadt Ludwigshafen, die nördliche Parkinsel zu evakuieren, weil sich der Rauch in Bodennähe ausgebreitet hatte. Kurz vor 15 Uhr wurde ein Sirenenalarm ausgelöst, anschließend mussten rund 2300 Bewohner eines Neubaugebiets ihre Häuser verlassen. 95 von ihnen nutzten das Ausweichquartier in einer Turnhalle im Stadtteil Mundenheim, andere kamen bei Verwandten und Bekannten unter. Erst gestern Vormittag durften sie zurückkehren.

Betroffen war auch das Festival des deutschen Films, dessen Gelände 300 Meter von der Lagerhalle entfernt liegt; Vorführungen wurden am Samstag vorsichtshalber abgesagt. Dafür soll das Festival um einen Tag verlängert werden. Was genau den Großbrand auslöste, ist unklar. Die Ermittler konnten das Gelände zunächst gar nicht betreten: Teile der Halle sind einsturzgefährdet, gestern wurden noch Glutnester gelöscht. Nach Angaben des Ludwigshafener Feuerwehrchefs Peter Friedrich kamen keine Anwohner oder Beschäftigte zu Schaden. Allerdings wurden zwei Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Umwelt ist offenbar glimpflich davongekommen: Es habe niemals eine Gefährdungslage bestanden, sagte der Ludwigshafener Umweltdezernent Klaus Dillinger.

