Ludwigshafen/Mannheim. (dpa/lrs) Mit acht Weltpremieren und einer deutschen Erstaufführung lockt das Festival des deutschen Films vom 15. Juni bis zum 3. Juli nach Ludwigshafen. Bei dem Treffen auf der Parkinsel am Rhein wird neben Kino in Zelten erstmals auch Open-Air-Kino angeboten, wie Festivaldirektor Michael Kötz am Montag ankündigte. Zudem wurde ein Online-Ticket-System eingerichtet.

Zu den Filmen, die erstmals gezeigt werden, gehören "Spiel mit dem Tod" aus der ZDF-Reihe "Spreewaldkrimi" mit Christian Redl und "Es lebe der Tod" aus der ARD-Krimireihe "Tatort" mit Ulrich Tukur. Sie konkurrieren mit 22 anderen Kino- und Fernsehfilmen um den mit 50.000 Euro dotierten Filmkunstpreis. Tukur und seine Kollegin Maria Furtwängler werden zudem mit dem Preis für Schauspielkunst geehrt. Insgesamt werden bei der 12. Auflage des Festivals 64 Produktionen gezeigt, dazu gehört auch die Reihe "Lichtblicke", deren Spanne vom Erotikdrama über den Gerichtsthriller bis zur Nazi-Satire reicht. Beim Open-Air-Kino sind ab 22 Uhr auf einer 15 mal acht Meter großen Leinwand Filme aus dem vergangenen und dem aktuellen Programm zu sehen, aber auch andere Produktionen, zum Beispiel Doris Dörries "Grüße aus Fukushima". Den Ton gibt es über Kopfhörer, davon wurden 500 Stück angeschafft. 2015 zog das Festival 88.000 Filmfans an. Info: Eine Übersicht aller gezeigten Filme des Festivals gibt es hier.