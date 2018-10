Ludwigshafen/Viernheim. (lrs/RNZ) Bei einem Unfall auf der Autobahn 61 zwischen Ludwigshafen und Speyer sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Männer ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer wurden schwer und ein fünfter Insasse des aus dem Kreis Augsburg kommenden Wagens leicht verletzt. Das Quintett im Alter von 19 bis 20 Jahren war nach bisherigen Ermittlungen auf der rechten Spur ungebremst unter einen vor ihm fahrenden Sattelzug geraten.

Das Auto deformierte und verkeilte sich. Der 52-jährige Lastwagenfahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. Der Sachschaden betrug rund 40.000 Euro. Die A 61 war laut Polizei in Fahrtrichtung Speyer sechs Stunden gesperrt. Es kam zu einem Rückstau von zwei Kilometern. Neben Polizei, Autobahnmeisterei und Rettungsdiensten waren auch 22 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Drei verletzte Personen und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der A 659 bei Viernheim. Kurz nach 7 Uhr übersah ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen ein von hinten herannahendes Fahrzeug. Er verlor die Kontrolle über das Auto, das ins Schleudern kam. Der Wagen stieß gegen den Fiat eines 58-jährigen Mannes und kam quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fiat kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Grünsteifen an einer Böschung liegen. Die beiden Autolenker sowie eine Beifahrerin wurden in Krankenhäuser eingeliefert.