Von Jan Millenet

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen wird in den nächsten Tagen von einem extremen Rheinhochwasser heimgesucht. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd erwartet Rekordpegelstände. Die gesamte Bevölkerung muss in Sicherheit gebracht werden, da mit einer Überflutung des gesamten Stadtgebiets zu rechnen ist: Ein Horrorszenario - aber glücklicherweise nur simuliert.

Von Freitag auf Samstag nahm die Ludwigshafener Feuerwehr an der Landesübung "Starke Nachbarn 2013" teil, die einmal im Jahr stattfindet und deren Grundlage diese Simulation war. Eine mindestens genauso belastende wie spannende Übung für die Ludwigshafener Brandbekämpfer, in deren Führungsräumen zu diesem Zweck die Gefahrenabwehrleitung und der operative Führungsstab der Stadt Ludwigshafen zusammenkamen. Außerdem klinkten sich ein Führungsstab der Polizei im Polizeipräsidium Ludwigshafen und das Landeskommando Rheinland-Pfalz der Bundeswehr in Mainz in die Stabsrahmenübung mit ein. Die Übungsleitung und der zentrale Simulationscomputer waren in Koblenz an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule stationiert. Insgesamt trainierten landesweit rund 500 Personen im Schichtbetrieb den Ernstfall.

Wie Bereichsleiter Peter Friedrich von der Feuerwehr erläuterte, müssten im Ernstfall unter anderem über 167 000 Menschen aus Ludwigshafen evakuiert, Seniorenheime und Krankenhäuser geräumt und Intensivpatienten transportiert werden. "Im Realfall stünden uns ungefähr 80 Busse des ÖPNV zur Verfügung, die diejenigen transportieren würden, die nicht alleine fort könnten", so Friedrich. Rund 30 Prozent seien das, also etwa 50 000 Personen.

Am Wochenende beschränkte sich das Übungsszenario nicht nur auf das Hochwasser. Ein fiktiver Gefahrgutunfall mit Giftwolke stellte die Feuerwehrleute vor weitere Herausforderungen. Im obersten Stockwerk der Feuerwehrstation befand sich dabei die Gefahrenabwehrleitung, die für die politischen Entscheidungen verantwortlich ist und die Ziele des Einsatzes festlegen musste. Ein Stockwerk tiefer saß das Lagezentrum, wo taktische und technische Entscheidungen getroffen wurden. Zudem gab es eine Lagezelle der Bundeswehr, in der man wartete, ob Sandsäcke zur Dammsicherung, Helfer oder anderes benötigt würden.

Gegen 18 Uhr am Samstag war alles gut gelaufen, und die Einsatzkräfte kehrten in die Realität zurück. Dennoch - der Simulationsfall war keine Übertreibung: "Genau diesen Einsatz gab es vor acht Jahren in Schönebeck bei Berlin", so Peter Friedrich. Und immerhin: Rund 16 000 Gefahrguttransporte durchqueren täglich die Chemiestadt auf dem Wasserweg, auf Straße und Schiene.