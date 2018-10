Eine 88-jährige Frau starb in dieser Wohnung in Mundenheim, die durch das Feuer komplett verwüstet wurde. Foto: FWL

Ludwigshafen. (wit) Das war eine mehr als dramatische Nacht für die Feuerwehren und Rettungskräfte in Ludwigshafen - und sie nahm kein gutes Ende: Bei Wohnungsbränden in unterschiedlichen Stadtteilen kamen am späten Donnerstag Abend kurz vor und nach Mitternacht zwei Frauen ums Leben.

Der erste Alarm erfolgte nach 23 Uhr, nachdem in Mundenheim ein Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen war. Die Rettungskräfte mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen und fanden eine Frau leblos auf dem Boden liegend. Wiederbelebungsversuche durch den Notarzt blieben erfolglos; die 88-Jährige starb im Krankenhaus.

Im Stadtteil Hemshof gab es dann gegen 0.25 Uhr ebenfalls Feueralarm, nachdem dort Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch den Alarm eines Brandmelders aus dem Schlaf gerissen worden waren. Hier war in einer Wohnung im vierten Obergeschoss Feuer ausgebrochen. Ähnlich wie in Mundenheim fanden die Rettunsgkräfte dann eine Frau leblos im Flur auf dem Boden liegend; der Notarzt konnte bei der 74-Jährigen nur noch den Tod feststellen.

Die Feuer blieben sowohl in Mundenheim als auch im Hemshof auf die Wohnungen begrenzt, in denen sie ausgebrochen waren; in den Häusern kamen keine weiteren Personen zu Schaden und wurden auch keine weiteren Wohnungen beschädigt. Der Brand in Mundenheim war nach bisherigen Erkenntnissen durch den technischen Defekt eines Boilers in der Küche ausgelöst worden. Die Ursache des zweiten Brandes noch unklar.

Noch während der beiden Feuerwehr-Einsätze in der Nacht zum Freitag gab es einen weiteren Feueralarm im Ludwigshafener Klinikum. Da alle Ludwigshafener Einsatzkräfte gebunden waren, rückte die Mannheimer Feuerwehr dorthin aus. Wie es sich herausstellte, handelte es sich jedoch um einen Fehlalarm im Klinikum.