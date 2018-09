Die 'Tortenschachtel' im Herzen Ludwigshafens gilt als eines der Wahrzeichen der Chemiestadt. Genau wie das Engelhorn-Hochhaus der BASF wird sie abgerissen werden. Was an der Stelle stattdessen entsteht, ist noch offen. Foto: Gerold

Von Gerhard Bühler

Ludwigshafen. Der geplante Abriss der "Tortenschachtel" geht den Ludwigshafenern nahe. Der unverkennbare Rundbau auf dem zentralsten aller städtischen Plätze ist ein Identifikationsobjekt für die Stadtbewohner. In einem Kunstprojekt der besonderen Art beschäftigten sich Studierende der Fachhochschule noch einmal intensiv mit neuen Nutzungen des Gebäudes: etwa für ein Sozialkaufhaus, eine Rollschuhbahn für Kinder oder eine Hochschule? Die gesammelten Ideen wurden in Form von Miniaturmodellen künstlerisch umgesetzt und jetzt in einer Ausstellung in der "Tortenschachtel" vorgestellt.

Auf deren Zukunft wird die Kunstaktion wohl eher keinen Einfluss haben. Der Abriss selbst steht seit Längerem fest. Aber das wussten die Studierenden des Studiengangs Soziale Arbeit der Ludwigshafener Hochschule noch nicht, als sie sich im März dieses Jahres mit der "Tortenschachtel" zu beschäftigen begannen, sagte die verantwortliche Hochschulprofessorin Andrea Lutz-Kluge bei der Vorstellung ihres ungewöhnlichen Seminars. Das Gebäude habe den Anlass geboten, sich mit aktuellen Tendenzen der Stadtentwicklung auseinanderzusetzen.

Auf die von den Studierenden auf der Straße gestellte Frage "Wie möchten die Ludwigshafener die Tortenschachtel nutzen?" seien die Ideen von Bürgern nur so gesprudelt, berichtete Lutz-Kluge von großer Resonanz - und zutage tretenden Emotionen. "Die Menschen sind sentimental geworden, haben in Erinnerungen geschwelgt, Wehmut ist aufgekommen", nannte die Soziologin einige Reaktionen.

Bei den Gedanken zur neuen Nutzung hatte dann die Fantasie freien Lauf. Die Ideen der Studierenden reichten vom Sozialkaufhaus bis zum Aquarium, einem Tanzlokal für Senioren, dem Plenarsaal des Stadtrats, über Kita und Jugendhaus bis zum Palmengarten.

Weitere Aufgabe war, die einzelnen Ideen als Miniaturmodelle zu bauen und künstlerisch umzusetzen. Hilfe kam dabei vom Ludwigsburger Künstler Peter Schmidt.

"Meine Gemeinde sagt, dass hier ein Kulturhaus hinein muss", betonte Eleonore Hefner vom Verein Kultur Rhein-Neckar. "Die Bürger sind verunsichert, wie das Gesicht der Stadt sich ändert und Identifikationsobjekte ohne Diskussion abgerissen werden", sah sie das Kunstprojekt als hilfreich an.

"Man sollte auch über andere Lösungen nachdenken, wie etwa die Hochschule in die Innenstadt geholt werden kann. Warum nicht in die Tortenschachtel?", erkannte Lutz-Kluge darin auch einen Beitrag zur Wiederbelebung der City und ihrer Einkaufsstraßen.

Der Investor Timon Bau, der für den Abriss und Neubau des Hauses sorgen will, stehe den Aktivitäten der Studierenden freundlich gegenüber, sprach die Professorin von einer guten Atmosphäre. Ob eine der Ideen allerdings jemals eine Chance hat, aufgegriffen zu werden, ist eine andere Frage.