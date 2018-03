Von Jasper Rothfels

Ludwigshafen. Ein Poetry Slam ist nur etwas für junge Leute? Von wegen! Das stellen die 81-jährige Hanne Wettengel und acht Konkurrenten bei einem Dichterwettstreit in Ludwigshafen eindrucksvoll klar. Beim "Poetry Slam für Senioren" tragen sie vor, was das Zeug hält, und mancher rappt seinen Text sogar. Am Ende kürt das Publikum mit der pensionierten Gesamtschullehrerin Wettengel die älteste Teilnehmerin zur Siegerin. Die Frau mit der violetten Strähne in der Kurzhaarfrisur spricht in ihrer kurzen Siegerrede über die Freude am Schreiben und Zuhören und davon, immer wieder neu gefordert zu sein.

"Es ist etwas Tolles, sowas gerade im Alter noch zu machen", sagt sie. "Es gibt nichts Schöneres wie 80plus." Poetry Slams - das sind vor Publikum ausgetragene Dichterwettstreits, bei denen Teilnehmer in einer vorgegebenen Zeit mit selbst verfassten Texten und ohne zusätzliche Hilfsmittel punkten müssen. Die Initiative in Ludwigshafen ging von der ehemaligen Journalistin Katrin Kirchner aus, die im Zentrum eine Schreibwerkstatt anbietet. "Weil überall gepoetry᠆slammt wurde, hatte ich die Idee: Warum sollen Senioren das nicht auch machen?", sagt sie.

Nun ist es bereits zum dritten Mal so weit. Teilnehmer und Zuhörer haben sichtlich Spaß. Der 1947 geborene Peter Otterstädter etwa bringt viele zum Lachen, als er in seiner mit viel Mimik und Gestik vorgetragenen Geschichte über Kopfschmerzen Anfangsbuchstaben von Worten oder Silben vertauscht. Aus Kopfweh wird Wopfkeh, aus stechendem Schmerz der schmechende Sterz und aus dem Schlittenhund der Hittenschlund. Auch der Frankfurter Kranz - eine Torte - bekommt einen anderen Beigeschmack: "Krankfurter Franz - ein Gehenk des Schimmels", also ein Geschenk des Himmels, trägt Otterstädter lustvoll vor.

Die 66-jährige Roswitha Ritter erzählt in Rap-Manier und mit Körpereinsatz von einer Abnehm-Wette unter Männern. "Der Bauch, der wabbelt, der Hintern schwabbelt, es hat keinen Zweck, der Speck muss weg", reimt die ehemalige Krankenpflegerin. Der aus Schriesheim angereiste Wilfried Rumpf (72) geht in einem Mann/Frau-Dialog um eine neue Couch auf humorvolle Weise kritisch auf die zunehmende Verwendung englischer Ausdrücke im Deutschen ein. So rätselt das Paar zunächst darüber, was wohl die vom Couch-Lieferanten angebotene "intime Montage" bedeuten soll - bis es darauf kommt, dass damit eine "in-time-Montage", also ein rechtzeitiger Aufbau des Möbels, gemeint ist.

Ein Zeitungsartikel habe ihn auf dieses Thema gebracht, erklärt der pensionierte Gymnasiallehrer für Englisch. Wettbewerbssiegerin Wettengel thematisiert in ihrer Geschichte "Höri", dass Schwerhörigkeit zwar angenehm sein kann, weil sie einem viel erspart. Andererseits bekomme man viel Wichtiges nicht mit und könne Politikern, die einen "Sch..." redeten, nicht die Meinung sagen. Ihr Fazit: "Gleich morgen kaufe ich ein Höri, und mein Enkel begleitet mich."

Der Direktor des Instituts für Gerontologie an der Universität Heidelberg, der Psychologe Professor Andreas Kruse, sieht im Poetry Slam für Senioren "ein gelungenes Beispiel für eine kreativitätsförderliche Umwelt" und "ein gelungenes Beispiel für Teilhabe". Er sagt: "In dem Projekt sehen sich ältere Menschen in persönlich sinnerfüllter Weise herausgefordert - und dies spornt zu besonderen Leistungen an, in denen sich auch die Kreativität im Alter ausdrückt."