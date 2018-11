Limburgerhof. (lrs) Nach dem Brandanschlag auf eine geplante Asylbewerberunterkunft im pfälzischen Limburgerhof hat die Polizei ihre Wachsamkeit erhöht. Es gebe vermehrt Streifenfahrten, sagte ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums. Die Stadt Worms lässt ihre Einrichtungen für Flüchtlinge zusätzlich verstärkt von einem privaten Wachdienst kontrollieren. Am Freitagnachmittag demonstrierten rund 700 Menschen in Limburgerhof für Toleranz und gegen Gewalt.

In einer dort geplanten, noch unbewohnten Unterkunft hatten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch Feuer gelegt. In einigen Wochen sollten Asylbewerber einziehen. Zu dem Schweigemarsch mit zwei Kundgebungen hatten das Netzwerk gegen Rechte Gewalt und Rassismus Ludwigshafen-Vorderpfalz und das Bündnis gegen Rechts Limburgerhof aufgerufen. Mitorganisator Rüdiger Stein sprach von einer überwältigenden Resonanz. Angemeldet waren 100 Menschen.