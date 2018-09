Von Christine Cornelius

Mannheim. Der Mannheimer Musikhochschulpräsident sieht eine Entspannung im Streit über Kürzungen bei Musikhochschulen im Land. Die Symposien zum Thema zeigten Erfolge, sagte Rudolf Meister. "Jeder redet mit jedem. Ich freue mich, dass es diese öffentliche Diskussion gibt."

Es sei zum Beispiel inzwischen allgemein akzeptiert, dass viele Absolventen Freiberufler seien - und dies oft auch nicht anders möglich sei. Der Widerstand gegen die Kürzungspläne von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne), die unter anderem die Einsparung von 50 Professorenstellen und 500 Studienplätzen vorgesehen hatte, war heftig ausgefallen. Neben Trossingen soll der Standort Mannheim besonders stark von den Kürzungen betroffen sein. Die strukturellen Fragen seien auf den Symposien aber bislang noch zu wenig Thema gewesen. "Ich hoffe, dass das noch kommt", sagte Meister.

Das vierte von fünf Symposien ist am 30. Juni in Mannheim. Die Ergebnisse der Tagungen sollen in ein erweitertes Konzept des Ministeriums fließen. Von Theresia Bauer erwarte er, dass es wie von ihr zugesagt keine Sonderopfer für die Musikhochschulen im Südwesten gebe, sagte Meister. Außerdem solle deren Haushalt verbessert werden.

Die Ministerin pocht auf grundsätzliche und strukturelle Veränderungen. Zwar will sie nach eigenem Bekunden das Vollangebot in Baden-Württemberg garantieren. Es dürfe aber nicht jedes Fach und jede Fachrichtung für unverzichtbar erklärt werden.

Eine Petition gegen die von der grün-roten Landesregierung geplanten Einsparungen hat Meister zufolge inzwischen rund 92.400 Unterstützer gefunden. "Wenn es am Ende zu einer tragfähigen Lösung kommt, sehen wir keinen Grund, sie zu übergeben", sagte er. "Dann reicht es, dass wir sie haben."

Die Aktion läuft seit knapp einem Jahr. Mit einem Konzert am Donnerstag, 19. Juni, wll sich Meisters Musikhochschule für die Unterstützung bedanken. In Mannheim treten Absolventen gemeinsam mit dem Hochschulorchester auf.