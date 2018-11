Nach der Beziehungstragödie in einem Mehrfamilienhaus in Leimen hat die Polizei gestern Nachbarn und Kollegen der Todesopfer befragt. Foto: Alex

Leimen. (alb) Nach der Beziehungstragödie in einem Mehrfamilienhaus in Leimen hat die Polizei gestern Nachbarn und Kollegen der Todesopfer befragt. Die Ermittler versuchten, das persönliche Umfeld der 32-jährigen Frau und ihres 36 Jahre Mannes zu erkunden, sagte Polizeisprecherin Roswitha Götzmann auf RNZ-Anfrage. Da es sich um eine Beziehungstat handle, werde nach Verdächtigen außerhalb der Wohnung nicht gefahndet.

Die Eheleute, die sich Ende vergangenen Jahres getrennt hatten, wurden am Samstagabend tot aufgefunden. Eine Frau hatte die Polizei alarmiert. Sie machte sich Sorgen um ihre Freundin, die sich möglicherweise in der Wohnung ihres Ex-Partners aufhielte. Als die Beamten in dem Haus eintrafen, hörten sie Schreie. Weil ihnen niemand öffnete, brachen sie die Wohnungstür auf und machten die schreckliche Entdeckung.

Wie die beiden zu Tode kamen, ist noch unklar. Eine Obduktion werde frühestens am heutigen Dienstag vorgenommen, sagte Götzmann. Nach RNZ-Informationen brachte der Mann zunächst Frau um, anschließend tötete er sich selbst. Tatwaffe könnte ein Messer oder eine Pistole gewesen sein. Das Paar hinterlässt zwei Kinder, die am Samstagabend nicht in der Wohnung waren.