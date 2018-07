Leimen. (wit) Es war eine Tat, die an Brutalität kaum zu überbieten ist: Nachdem ihn die Wohnungsinhaberin gestellt hatte, schlug und trat ein Einbrecher am Nachmittag des 31. Oktobers im Leimener Graubrunnenweg so heftig auf die 67-jährige Frau ein, dass sie lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Das Opfer liegt seither im Krankenhaus im künstlichen Koma; der Zustand der Frau ist weiter kritisch. Staatsanwaltschaft und Kripo fahnden weiter nach dem bislang unbekannten Mann, der das unfassbare Verbrechen beging. Nachdem es bis zum Wochenende keine Spur vom Täter gab, wurde die eigens eingerichtete bisher 14-köpfige Sonderkommission "Weinberg" jetzt auf 35 Ermittler aufgestockt.

Der Täter hatte offenbar die hellbraune Handtasche des Opfers samt Geldbeutel entwendet und war geflüchtet. Die Ermittler gehen von einem Tatzeitraum zwischen 16.20 und 17 Uhr aus. Kurz danach wurde eine Handtasche in einem Mülleimer an der Ecke "In den Furtwiesen"/Falltorweg rund eineinhalb Kilometer vom Tatort entfernt von Zeugen gefunden, die sie jedoch im Mülleimer ließen. Die Handtasche konnte bisher nicht sichergestellt werden.

Die Polizei hat folgende Fragen:

> Sind Ihnen Personen, auf die das Phantombild und/oder die Personenbeschreibung zutrifft, bekannt: Etwa 35 bis 40 Jahre alt; 1,70 bis 1,75 Meter groß; schlank, volles, leicht grau-meliertes Haar; Seitenscheitel, vermutlich osteuropäische Herkunft. Bekleidet war der Täter mit einer hellbeigen Jacke ohne Kapuze, die einem Parka glich.

> Sind Ihnen am 31. Oktober nach 16 Uhr, aber auch schon Stunden oder Tage zuvor verdächtige Personen und Fahrzeuge im Leimener Graubrunnenweg oder in der Umgebung aufgefallen?

> Ist Ihnen am Freitag, 31. Oktober, nach 16.15 Uhr eine Person aufgefallen, die verletzt oder deren Bekleidung verschmutzt oder beschädigt war?

> Ist Ihnen ein Mann mit einer hellbraunen Handtasche aufgefallen?

> Wer hat am 31. Oktober oder vorher eine neuwertige Handtasche entsorgt?

> Wer hat eine hellbraune Handtasche aus einem Mülleimer an der Ecke "In den Furtwiesen"/Falltorweg genommen und noch in seinem Besitz? Die Tasche wird dringend als Beweismittel gesucht.

> Wer hat in Leimen oder Umgebung einen Geldbeutel gefunden?

Info: Zeugen werden gebeten, sich bei der Soko "Weinberg" unter Telefon 0621/174-5555 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.