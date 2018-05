Walldorf. (pri/mün/pol) Zu einem schweren Unfall mit einem Lastwagen kam es am Walldorfer Kreuz am Donnerstagnachmittag kurz nach 14 Uhr. Die Überleitung von der Autobahn A 6 zur Autobahn A 5 in Richtung Karlsruhe war bis etwa 18.15 Uhr gesperrt. Zwischen Wiesloch-Rauenberg und dem Walldorfer Kreuz gab es auf der A 6 Stau von etwa fünf Kilometer Länge.

Der Lastwagen war mit Sand, Beton und Granitplatten beladen und war auf der Autobahn A 6 unterwegs. Am Walldorfer Kreuz wollte die 24-jährige Fahrerin des Lkw auf die Überleitung zur A 5 Richtung Karlsruhe. Laut Polizei verpasste sie die Abfahrt und versuchte noch auf Höhe der Sperrfläche nach rechts zu ziehen. Dabei kam der 16-Tonner ins Schleudern, kippte auf die linke Seite und rutschte noch etwa 50 Meter, bis er dann zwischen Tangente und Kreiselfahrbahn zum Liegen kam.

Die 24-jährige Fahrzeugführerin, der 26-jährige Beifahrer sowie ein 2 Monate alter Säugling wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Durch den Unfall verteilten sich die geladenen Baustoffe auf der Fahrbahn. Die Kreiselfahrbahn in Richtung Karlsruhe musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, dieser Verkehr wurde über die A 5 umgeleitet.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Die Feuerwehr Wiesloch war mit fünf Fahrzeugen und 21 Mann vor Ort.

(Update: 21.15 Uhr, 1. Dezember 2016)