Von Willi Berg

Rhein-Neckar. Hohe Haftstrafen gegen eine georgische Einbrecherbande hat das Heidelberger Landgericht verhängt. Der offenbar drogensüchtige Haupttäter wurde zu siebeneinhalb Jahren verurteilt. Die Strafkammer befand den 37-Jährigen unter anderem des schweren Bandendiebstahls in 23 Fällen für schuldig. Die abgeurteilten Taten seien nur die "Spitze des Eisberges", sagte der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff.

Drei mitangeklagte Bandenmitglieder wurden zu Haftstrafen von bis zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Zwei Mitangeklagte erhielten Bewährungsstrafen - wegen Beihilfe zum Wohnungseinbruchsdiebstahl. Darunter ist die Lebensgefährtin des Haupttäters und Mutter eines gemeinsamen Säuglings. In ihrer Wohnung waren Beutestücke deponiert worden.

Tatschwerpunkte waren in den Jahren 2013 und 2014 Heidelberg und Neckargemünd. Die Einbrecher hätten Häuser am Waldrand "in gehobener Wohnqualität" ausgesucht, sagte Richter Mühlhoff. Außerdem wurde in Ludwigshafen, Mannheim sowie in Nordrhein-Westfalen eingebrochen. Der Wert der Beute beträgt mehrere hunderttausend Euro. Die Angeklagten seien "brachial" vorgegangen.

Besonders dreist war eine Tat in Neckargemünd im Oktober 2014. Dort nahmen die Täter einen 200 Kilo schweren Tresor mit. Darin befanden sich Schmuck, wertvolle Uhren und Tafelsilber im Wert von 100 000 Euro. Wenige Tage später stiegen Einbrecher im Nachbarhaus durch die Terrassentür ein und stahlen Bargeld, Münzen und Silberbesteck für 25 000 Euro. In Ludwigshafen nahmen die Täter Schmuck im Wert von 9000 Euro mit.

Nur der 32-Jährige legte ein Teilgeständnis ab. Er räumte sechs Einbrüche ein, bei denen seine DNA gefunden worden war. Das Gericht verurteilte ihn wegen rund 30 Taten zu sechseinhalb Jahren. Verteidiger Jörg Becker hatte auf zweieinhalb Jahre Haft plädiert. Für Staatsanwalt Christoph Streiß haben die Einbrüche das "Sicherheitsgefühl einer ganzen Region erschüttert". Er beantragte Haftstrafen von einem bis zu neun Jahren. Die Verteidiger plädierten auf wesentlich mildere Strafen, in zwei Fällen auf Freispruch. Sie sind sich einig darin, dass keiner der Angeklagten Mitglied einer Bande gewesen sei.

Rechtsanwalt Hans Auffenberg plädierte für den Haupttäter auf eine Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren - wegen Hehlerei in neun Fällen. Er befürchtet, dass sich der 37-Jährige im Gefängnis selbst tötet. Der Mann sei körperlich und seelisch krank und müsse behandelt werden. Die Einbrüche hätten vor allem alten Leuten "zugesetzt", sagte Verteidiger Jörg Becker. Jedoch sei keines der Opfer in wirtschaftliche Not geraten, da die Versicherungen den Schaden bezahlt hätten. Das müsse berücksichtigt werden.

Verteidiger Tim Wullbrandt beantragte eine zweijährige Strafe. Seinem Mandanten sei nur ein Einbruch zu beweisen. Die Kammer sah dies anders und verurteilte den Mann wegen 23 Einbrüchen zu fünf Jahren und zehn Monaten. Nach der Verhaftung der Angeklagten sei die Tatserie "von heute auf morgen" beendet gewesen, sagte Mühlhoff.