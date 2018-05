Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar. Beißvorfälle wie in Weinheim, wo im Mai eine Rottweiler-Hündin und ein Schäfermix-Rüde einen Maltesermischling zu Tode gebissen haben, führen immer wieder zu Diskussionen. Wie soll die Behörde reagieren? Wie lassen sich solche Vorfälle vermeiden?

Rottweiler und Schäferhund stehen in Baden-Württemberg nicht auf der Liste potenziell gefährlicher Hunderassen. "Es ist trügerisch, die Gefährlichkeit an Rassemerkmalen festzumachen", kritisiert die Landestierschutzbeauftragte Cornelie Jäger die geltende Kampfhundeverordnung und nimmt den Hundehalter in die Pflicht. Er müsse seinen Hund richtig erziehen und Gefahrensituationen erkennen.

Jäger spricht sich klar für einen Hundeführerschein für alle Hundehalter aus. Mit einem Sachkundenachweis im Vorfeld werde jeder angehalten zu reflektieren: Welcher Hund eignet sich für mich? Braucht die Rasse viel Bewegung? Habe ich genug Zeit für regelmäßige Spaziergänge? Mit Fragen zur Haltung und zum Verhalten könnten auch spontane Hundekäufe verhindert werden. Denn Trendhunde im Internet könnten sich als teure "Schnäppchen" erweisen, wenn sie schwer krank sind oder als Welpen zu früh von der Mutter getrennt wurden, betont Jäger. Ähnlich wie Fahrschulen den Führerschein, könnten private Hundeschulen die Tests abnehmen, so Jäger. Zumal die Betreiber ab August ohnehin eine Erlaubnis brauchen und die Qualifikation geprüft werde. In den praktischen Teil könnten Elemente des Wesenstests für Hunde einbezogen werden. Der Hundeführerschein könnte zu einem friedlichen Miteinander beitragen.

Es gebe keine gefährlichen Hunde, nur uninformierte Hundehalter, sagt auch Tierarzt Manfred Weichert aus Sandhausen. Der Wesenstest sei eine Überprüfung von Hunden, die viel zu spät komme. "Das Problem ist, dass der Hund überprüft wird und nicht der Halter", sagt er. Weichert fordert nicht etwa einen Wesenstest für alle Hunde, wie ihn die RNZ kürzlich irrtümlicherweise zitierte, sondern befürwortet eine bessere Information und Aufklärung der Hundehalter, etwa in Form eines Hundeführerscheins. Zum Schutz des Menschen, aber auch zum Schutz des Hundes vor Fehlern in der Haltung.

Seine Heidelberger Kollegin Claudia Veit, die auch Mitglied im Präsidium des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte ist, sieht das ganz ähnlich. "Rasselisten lösen keine Probleme mit verantwortungslosen Hundebesitzern", sagt sie und spricht damit auch für den Verband. "Ich habe eine ganze Reihe von Listenhunden unter meinen Patienten - ausnahmslos einwandfrei sozialisierte friedliche Hunde mit anständigen Besitzern." Nur ein einziges Mal in ihrem Leben sei sie gebissen worden, und zwar von einem Zwergschnauzer. "Wir brauchen einen Sachkundenachweis, um von den unseligen Rasselisten wegzukommen."

Demgegenüber hält das Innenministerium an der Rasseliste fest, die als Reaktion auf Beißvorfälle im Jahr 2000 aufgestellt wurde. Bestimmte Hunderassen seien zum Kämpfen und Töten gezüchtet worden, sagt ein Sprecher. In manchen Kreisen der Halbwelt seien diese Hunde missbraucht worden, um Angst und Schrecken zu verbreiten. "Dem haben wir einen Riegel vorgeschoben."

Die Liste gefährlicher Hunderassen sei mit Fachleuten erarbeitet worden, sagt der Ministeriumssprecher. "Das Problem ist so weit bewältigt, dass keine Änderungen mehr nötig sind." Ein Hundeführerschein, wie es ihn in Niedersachsen seit einem Jahr gibt, stehe in Baden-Württemberg nicht zur Diskussion. Die Befürworter der Rasselisten bezögen sich allesamt auf einen kurzen Abschnitt eines Gutachtens zum Verbot von Qualzüchtungen, der wissenschaftlich längst widerlegt sei, kritisiert Weichert. Darin heißt es, ein übersteigertes Angriffs- und Kampfverhalten zeige sich besonders ausgeprägt in bestimmten Zuchtlinien der Bullterrier, American Staffordshire Terrier und Pit Bull Terrier und sei zu einem erheblichen Teil genetisch determiniert. "Die Bürokratie versagt und es wird ein Sündenbock gesucht", sagt Tierarzt Weichert.