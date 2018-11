Am Sonntag in einer Woche geht’s los; gestern durfte das Areal bereits besichtigt werden: Blick auf das Gelände der Landauer Landesgartenschau. Foto: kaz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Landau. Die Mandelblüte in der Pfalz ist zwar fast vorbei; dafür blüht Landau in neun Tagen richtig auf: Am 17. April wird auf dem ehemaligen Kasernengelände der 45 000-Einwohner-Stadt in der Südpfalz die Landesgartenschau (LSG) eröffnet. Der Termin liegt damit gut ein Jahr später, als ursprünglich geplant. Auf dem 27 Hektar großen Areal gab es kurz nach Baubeginn "Bombenalarm" - insgesamt mussten über mehrere Monate zehn Bomben entschärft werden.

Gestern jedoch strahlte Landaus Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer mit der Sonne um die Wette - hat seine "Vision von der Stadterneuerung", wie er stets sagte, doch sichtbar Gestalt angenommen. Beim 35-Millionen-Projekt "Landesgartenschau", mit 27 Millionen Euro durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert, waren laut Umweltministerin Ulrike Höfken zwar einige Hürden zu überwinden. Doch die Ministerin sieht die Schau als "Motor für nachhaltige Regionalentwicklung". Ihren Worten nach wird sie wesentliche Zukunftsimpulse für Wirtschaft, Infrastruktur, Stadtnatur und Lebensqualität setzen.

Als "Punktlandung" bezüglich Zeitplanung und Finanzierung bezeichnete Geschäftsführer Matthias Schmauder das Großprojekt. Seinen Worten nach ist der Kostenplan nach jetzigem Stand sogar um etwa eine Million Euro unterschritten.

Die Höhepunkte an 185 Öffnungstagen bis zum 18. Oktober stellte Bereichsleiterin Karin Bommersheim vor. Demnach werden nicht nur Stars wie Mitglieder der "Münchner Freiheit" oder Sängerin Elizia gastieren, sondern sich auch Vereine und Verbände auf den vier Bühnen des LSG-Geländes präsentieren. Unter anderem ist ein großes Chöretreffen und ein Lichterfest geplant.

Die offizielle Eröffnung der Gartenschau wurde wegen der Trauerfeier für die Opfer des Flugzeugabsturzes in Südfrankreich auf Samstag, 18. April, verlegt. Geöffnet ist die LSG dennoch bereits ab Freitag, 17. April. Freier Eintritt von 10 bis 12 Uhr für alle gilt dann aber erst einen Tag später.

Gestern wurde auf dem Gartenschau-Gelände noch fleißig gearbeitet; besonders die Gärtner haben viel zu tun. Bereits "begehbar" ist der 25 Meter hohe Aussichtsturm, eine Holzkonstruktion. Von dort eröffnet sich ein grandioser Rundblick über das Gelände, die Stadt und die Pfälzer Berge; ebenso auf die 4000 Quadratmeter großen "Gärten der Pfalz", in denen die Aspekte der klimatisch begünstigten Region vereint sind.

Eine Besonderheit ist die nur provisorisch hergerichtete ehemalige Panzerreparaturhalle, in der in den nächsten Monaten 18 Blumenschauen über die Bühne gehen werden. Auf lange Sicht ist der Spiel- und Freizeitcampus konzipiert. Dort entstand unter anderem ein mit Kork unterfüttertes Kunstrasenspielfeld; ebenso eine "Dirtbike-Anlage", auf der sich Radler austoben können. Als "Daueranlage" gelten auch 36 Kleingärten.

Im Zuge der Gartenschau entstand auch der neue Bahnhof "Landau" Süd". Der Hauptbahnhof ist eineinhalb Kilometer vom Gelände entfernt. Von dort verkehrt ein Shuttle-Bus, außerdem gibt es rund 1800 Pkw-Stellplätze.

Info: www.lgs-landau.de