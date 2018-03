Stuttgart/Walldorf. (dpa) Henri darf nicht auf sein Wunsch-Gymnasium in Walldorf wechseln. Landeskultusminister Andreas Stoch entschied, den Beschluss des Gymnasiums gegen die Aufnahme des Elfjährigen in die fünfte Klasse nicht aufzuheben. Das gleiche gilt für eine Realschule, die Henris Eltern als Alternative vorgesehen hatten. Das Ministerium wollte die Eltern des Jungen mit Down-Syndrom am Vormittag informieren. Die Entscheidung sollte am frühen Nachmittag veröffentlicht werden.

Stoch empfahl Henris Eltern, die Werkrealschule sowie zwei Gemeinschaftsschulen in der Nähe. Diese Schulen hätten Erfahrung mit der Integration behinderter Kinder (Inklusion). Der Minister ermahnte zugleich das Gymnasium und die Realschule, "sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen, um für diese Aufgabe, die ab 2015 Schulen aller Schularten betrifft, gut vorbereitet zu sein."