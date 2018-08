Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Drachenbootfestival der Römerstadt ist eine äußerst beliebte Veranstaltung, die jährlich rund 15.000 Besucher anlockt. Und in diesem Jahr gab es eine ganz besondere Premiere: Mit den "Deaf Dragguins", den "gehörlosen Drachen-Pinguinen", ging erstmals ein Boot mit behinderten Sportlern zu Wasser. "Wir waren schon überrascht, als uns die Anmeldung der Gehörlosensportler aus Heidelberg erreichte", berichtet der Leiter der Drachenbootabteilung, Frank Meiritz. Nach einem Telefonat mit einer "Übersetzerin" war schnell klar: "Wir wollen es versuchen."

Das Problem: Beim Drachenbootsport spielen der Rhythmus, die Kommunikation und das Hören eine wichtige Rolle - doch die 20 Gehörlosen waren davon überzeugt, dass sie die Herausforderungen meistern werden. Und das taten sie dann auch - und wie!

Das gesamte Team zeigte eine tolle Leistung. "Uns ist der Sieg nicht entscheidend. Wir wollen gute Leistungen zeigen und für das wichtige Thema Inklusion werben", erzählt Hubertus, der seit seiner Geburt gehörlos ist. Er freute sich besonders, dass die "Deaf Dragguins" "mittendrin statt nur dabei" waren. Auch Frank Meiritz war begeistert. "Das Drachenbootfestival als Inklusionsbeispiel - das finde ich hervorragend", meinte der Steuermann, der sich persönlich um die Gehörlosen kümmerte. Mit entscheidend war, dass schon in den Trainingseinheiten ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde. Ganz wichtig im Boot war Trommlerin Tatjana, die genau weiß, wie Gehörlose "ticken".

Die Anweisungen des Steuermanns können die Sportler ja nicht verstehen. Also wurde das Startkommando "Attention - Ready - Go" durch das Heben des Armes ersetzt. Ein Finger nach oben bedeutete "Attention", zwei Finger standen für "Ready" und bei "Go" hob Meiritz drei Finger in die Höhe, um der Trommlerin die Richtung vorzugeben.

Die schlug übrigens nicht nur auf die Trommel, sondern auch an die Seitenwand des Drachenbootes, so dass die Gehörlosen über die Vibration ein Taktgefühl entwickeln konnten. Die nicht behinderten Sportler erhalten von den Steuermännern vor den Wettkämpfen normalerweise zwei einstündige Trainingseinheiten. Das Team der "Deaf Dragguins" wurde an drei Trainingstagen je drei Stunden gecoacht.

"Wahnsinn, wie schnell die Drachenpinguine Fortschritte gemacht haben", sprach Meiritz sogar von einem "kleinen Wunder". Auch unter Wettkampfbedingungen gab das Gehörlosenboot eine prima Figur ab. Für das Finale hat es zwar nicht gereicht - aber Sieger der Herzen wurden die Gehörlosen allemal. Begeistert von der Atmosphäre in Ladenburg war Hans, der Schlagmann, der extra aus Berlin anreiste, um das Team zu verstärken. Er war einer der wenigen Teammitglieder, der Drachenbooterfahrung besitzt. Er ist von Beruf Luftfahrtmechaniker und Kapitän der Berliner "Deaf Fire-Drakes", die regelmäßig im Spreewald trainieren.

Dort gibt es sogar eine Gehörlosen-Regatta, an der sich zukünftig auch die "Deaf Dragguins" beteiligen wollen. Die Gehörlosensportler, die sich seit ihrer Schulzeit in der Gehörlosenschule Neckargemünd und über den Gehörlosensportverein Heidelberg kennen, sind im Drachenboot zu einem echten Team zusammengewachsen. "Das war für uns eine tolle Erfahrung", waren sich die Gehörlosenlehrerin Tatjana und Hubertus, der Verwaltungsbeamter ist, einig. Sie dankten dem Veranstalter, der die Inklusionsumsetzung verstanden habe.

Von der Veranstaltung und ihren positiven Erfahrungen drehten die "Deaf Dragguins" übrigens auch eine Videobotschaft. Samstags gibt es in den dritten Programmen der ARD nämlich eine Sendung speziell für gehörlose Menschen. Der Film "Unsere Erfahrungen im Drachenboot" wird wohl demnächst ausgestrahlt. Als die Mannschaft am Sonntagvormittag ihr letztes Rennen bestritt, gab es von den Zuschauern einen herzlichen und langen Abschlussapplaus. Die Besucher hatten schnell gelernt, dass "Gehörlosenapplaus" nichts mit Händeklatschen zu tun hat.

Alle streckten ihre Arme in die Luft und drehten dabei die Handgelenke. "So funktioniert Integration - Nichtbehinderte lernen von Behinderten", meint Frank Meiritz zufrieden.