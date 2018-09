Ladenburg. (wit) Eigentlich war und ist es eine gute Nachricht: Das Mannheimer Technoseum hat aus dem Nachlass der Familie Benz zahlreiche Exponate des Autopioniers Carl Benz erhalten, die jetzt auch öffentlich zugänglich sind. Unter dem Titel "Benzfamilie legt Erbstreitigkeiten bei" berichteten wir bereits Ende August auf dieser Seite darüber. Die Urenkelin von Carl Benz, Jutta Benz, allerdings hatte am Inhalt dieses Artikels das eine oder andere zu beanstanden und wandte sich jetzt an unserer Zeitung mit der Bitte, die entsprechenden Passagen aus ihrer Sicht dar- beziehungsweise richtigzustellen - die RNZ kommt diesem Wunsch hiermit nach.

So sei etwa ein Tourenwagen, der aus dem Erbe jetzt ans Technoseum übereignet wurde, nicht allein Erbstück von Gertrud Elbe gewesen, die mit Dieter Elbe verheiratet war, dem 2010 verstorbenen Urenkel des Autoterfinders, schreibt Jutta Benz. Der Wagen sei vielmehr zu 34 Prozent in ihrem Besitz gewesen, bevor er ans Technoseum ging.

Nicht korrekt sei auch, dass sich die Familienmitglieder seinerzeit entschlossen hätten, die Ladenburger Automobilfabrik Benz-Söhne, in der Teile für die Lkw-Sparte gefertigt wurden, einzustellen. Dies seien vielmehr nur Dieter und Gertrud Elbe gewesen, die dann das Gebäude und das Gelände, auf dem sich heute das Automuseum Dr. Carl Benz befindet, an den Ladenburger Winfried Seidel verkauft hätten. Und weiter: "Mit Hilfe von Daimler/Chrysler wurde das Gebäude saniert und zum Automuseum umfunktioniert", so Jutta Benz.

Ferner legt die Benz-Urenkelin Wert auf die Feststellung, dass dem Technoseum nicht das Arbeitszimmer ihres Urgroßvaters, sondern das Esszimmer der Benzvilla übereignet worden sei. Richtig sei auch, dass sie selbst bereits seit 2007 und nicht erst seit 2011 Markenbotschafterin von Mercedes Benz sei: "Ich vertrete dort in der Eigenschaft als letzte Namensträgerin den Namen Benz".

Schließlich weist Jutta Benz darauf hin, dass, wie sie es darstellt, Gertrud Elbe ohne ihre Einwilligung nichts vom gemeinsamen Erbe hätte verkaufen können. Ihr Verhältnis zu Gertrud Elbe sei nicht zerrüttet, wie es in dem Artikel hieß, schreibt sie zudem: "Es kann nichts zerrüttet sein, was nie existiert hat."