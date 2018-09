Von Axel Sturm

Ladenburg. Was für eine Antwort auf die Parolen der NPD! Über 300 Demonstranten, darunter Vertreter aller Parteien, der Kirchen, Gewerkschaften, der Vereine und Institutionen, brachten am Samstag in Ladenburg zum Ausdruck, dass fremdenfeindliches Gedankengut in dieser Stadt nichts zu suchen hat. Ein dunkles Kapitel in ihrer über immerhin 1900-jährigen Stadtgeschichte mussten die Ladenburger trotzdem ertragen: Der NPD-Kreisverband hatte in der Römerstadt eine Demonstration beantragt, die von den Genehmigungsbehörden nicht verhindert werden konnte.

Der Kreisverband hatte sich Ladenburg ausgesucht, da dort seit 1. August t rund 160 Asylbewerber in der Alten Martinsschule untergebracht sind. Die Familien aus osteuropäischen und afrikanischen Ländern leben hier bis zum 31. Dezember. Weil danach die Schule als Ausweichquartier des Carl-Benz-Gymnasiums gebraucht wird, muss der Rhein-Neckar-Kreis ab 1. Januar andere Unterkunftsmöglichkeiten suchen.

Auch Landrat Stefan Dallinger war am Samstag in Ladenburg. "Ich bin froh, dass so viele Menschen Flagge zeigen. Die Asylbewerber nehmen ein Grundrecht in Anspruch. Es ist erfreulich für unsere Demokratie, dass gezeigt wird: Rechtsradikale sind nicht nur nicht in Ladenburg, sondern in keiner Kommune des Rhein-Neckar-Kreis willkommen", so sein Kommentar.

Der Sprecher des örtlichen Gewerkschaftsverbandes, Bernd Schuhmacher, betonte, dass es in Ladenburg keinen Platz für fremdenfeindliche Parolen gibt. Manfred Ramm, Jurist und aktives Mitglied bei "Wir gegen rechts", kann nicht verstehen, dass eine Partei, die sich gegen die demokratischen Grundwerte stellt, nicht verboten wird, wie er sagte. Wolfgang Raufelder und Gerhard Kleinböck, Grünen- und SPD-Landtagsabgeordnete, fanden den Auftritt der NPD in Ladenburg nur "beschämend". Und der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers war zufrieden, dass das Bündnis "Wir gegen rechts" so eine große Unterstützung erfuhr, sagte er.

Bei der Demonstration, die am Carl-Benz-Platz und danach in der Bahnhofstraße friedlich verlief, waren die Demokraten eindeutig in der Überzahl. Den Planungen der NPD, direkt vor der Martinsschule zu demonstrieren, erteilte die Polizei übrigens eine Absage.

Als Antwort auf die NPD-Demonstration hatte das Ladenburger Bündnis "Wir gegen rechts" eine Gegendemonstration unter dem Motto "Ladenburg gegen Fremdenfeindlichkeit - wir sind fremdenfreundlich", beantragt. Markus Wittig, der Sprecher der Initiative, die sich nach dem Maiaufmarsch der NPD im Jahre 2006 in Ladenburg gegründet hatte, war mit dem Verlauf der Demonstration sehr zufrieden. "Die fremdenfeindlichen Parolen waren nicht zu hören, und die Kundgebung verlief friedlich - wir haben unser Ziel erreicht", sagte Pfarrer Wittig.

"Wir gegen rechts" hatte dazu aufgerufen, Trillerpfeifen und Lärminstrumente an den Ort der Demonstration mitzubringen, was die 300 Demonstranten auch beherzigten. Außerdem zeigten sie den Rechten die rote Karte. Die anwesenden Abgeordneten waren ebenfalls beeindruckt, wie solidarisch in Ladenburg auf die fremdenfeindliche Hetze der Rechten reagiert wurde. Aus 300 Kehlen erklang "Nazis raus", so dass kein einziges Wort von den Parolen der NDP zu hören war.

Erleichtert war auch Bürgermeisterstellvertreterin Gudrun Ruster. Das wichtigste war für sie, dass die Demokraten "ein Zeichen setzten, auf das Ladenburg stolz sein kann". Die Stellvertreterin von Bürgermeister Ziegler, der in Urlaub ist, lobte die "defensive Taktik" der Polizei. Diese hatte nach eigenen Angaben alles in allem mehrere Hundert Beamte im Einsatz.