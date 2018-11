Von Philipp Weber

Weinheim. Der "Greifer" hat wieder Recht behalten: Der Lastwagen mit spanischem Kennzeichen ist eindeutig zu hoch. "Mit seinen exakt 4,17 Metern kommt er auf der A 5 gut durch", erklärt Polizeikommissar Holger Kretz. "Aber sobald er auf eine Umleitung ausweichen muss, kann es bei einer Höhe von über vier Metern richtig eng werden."

Kretz leitete gestern die Lkw-Großkontrolle an der A 5, Parkplatz Wachenburg, Fahrtrichtung Frankfurt: Eine sechs Stunden andauernde Aktion. Es ist in diesem Sommer bereits die zweite Großkontrolle auf dem Weinheimer Abschnitt dieser Autobahn. Dabei werden 34 Lastwagen und deren Lenker überprüft. Vier Dienststellen haben gut 20 Männer und Frauen in den Einsatz geschickt, darunter Verkehrspolizisten aus Heidelberg, Beamte der Verkehrs- und Autobahnpolizeien Mannheim sowie drei Experten vom Hauptzollamt Karlsruhe. Sie teilen sich die "Beute", welche die beiden "Greifer" - so nennen sich die kräftigen Polizisten auf Motorrädern - auf den Parkplatz lotsen. Unterstützung erhalten sie von Mitarbeitern der städtischen Gewerbeaufsicht Heidelberg.

Es gibt viel zu beanstanden: In 22 Fällen weisen die Fahrzeuge Mängel auf: schadhafte Reifen, defekte Bremsen, unzureichend gesicherte Ladungen. Oder die Fahrer haben ihre Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Der iberische Trucker muss sich von Polizeikommissar Rüdiger Kretschmann (50) sogar einen vorsätzlichen Regelverstoß vorwerfen lassen. "Beim Beladen eines Lastwagens darf man die Rungen ausfahren und die Ladefläche erhöhen. Aber vor Fahrtantritt muss man sie wieder in ihre Ausgangsposition bringen."

Zur Kaution in Höhe von 75 Euro kommt jetzt ein langer Aufenthalt an der A 5. Der Fahrer muss warten, bis ein weiterer Lkw seiner Spedition kommt, um dann umzuladen. Vier weiteren Lastwagen-Lenkern geht es genauso. Für einen 37-jährigen Thüringer kommt es nicht ganz so schlimm: Er transportiert Gebrauchtwagen von Freiburg nach Aschaffenburg. Aber auch sein Fahrzeug ist zu hoch. Durch das Absenken einer Hebebühne kann er seinen Wagen "verkleinern" und weiterfahren. Dennoch hat er Verständnis für die Kontrolle. "Das muss natürlich gemacht werden."

"Das erleben wir oft, ist eigentlich Standard", ergänzt ein 48 Jahre alter Lkw-Fahrer aus der Region. Doch mit der Kontrolle der Verkehrspolizisten - hier hat übrigens jede Dienststelle ihr eigenes Spezialgebiet - ist es noch nicht getan. Auch Zollamtmann Rainer Schmitt (51) und seine Kollegen haben gut zu tun. Schmitt überprüft unter anderem, ob die Fahrer auf legale Art und Weise beschäftigt sind. "Transport und Logistik sind sensible Branchen", sagt er. Dass die Fahrer oft das schwächste Glied in der Kette sind und die großen Speditionen durch Ausnahmegenehmigungen oft besser wegkommen als kleine Betriebe, das wissen auch die Beamten. "Aber was sollen wir machen: Wir können nicht einfach drei Augen zudrücken", erklärt Kretz. Dafür stehe zu viel auf dem Spiel.