Schwetzingen. (stek) Dem Kurpfalzsong, der im Februar dieses Jahres im Auftrag der Touristikgemeinschaft Kurpfalz und dem Verein Kurpfalz in Kooperation mit der Popakademie Mannheim vorgestellt wurde, folgt, wie angekündigt, ein Video-Clip. Zur Herstellung des Musikvideos konnten die beiden Kurpfälzer Vereine die Filmproduktionsfirma Rocxta Music & Media gewinnen. Passend zum Song soll das Musikvideo die Lebensart und Vielfalt der Menschen aus der Kurpfalz repräsentieren. "Denn es sind die Menschen der Kurpfalz mit ihren individuellen Eigenarten, die den Charakter dieser vielfältigen und schönen Region ausmachen", zeigt sich Oberbürgermeister Dr. Pöltl (1. Vorsitzender der Touristikgemeinschaft Kurpfalz) begeistert. Und in diesem Sinne ist auch jeder Kurpfälzer (oder in der Kurpfalz Lebender) zur Mitwirkung aufgerufen: Den ganzen September über können Privatpersonen, Musiker oder Vereine über die Website www.kurpfalzsong.de persönliche Video-Aufnahmen oder Fotografien hochladen, auf denen sie sich mit Freunden oder Familie an ihren Lieblingsorten, Weinfesten oder zu Hause im Garten treffen. Auch sind Aufnahmen einer Karaoke-Version des Kurpfalz-Songs vor der eigenen Webcam willkommen.

Jede Woche wird der beste Beitrag ermittelt, dessen Einsender ein Popmusikcoaching an der Popakademie gewinnt und "am Ende der Aktion entsteht ein Musikvideo, das aus den besten und schönsten Beiträgen zusammengeschnitten wird", so Barbara Gilsdorf.