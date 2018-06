Von Anna Becker

Schwetzingen. Es war ein Fest der Regenschirme, die neueste und mittlerweile dritte Auflage des Schwetzinger Spargelfestes: War es bei der Eröffnung noch ein Meer der Regenschirme, die sich vor der großen Bühne wölbten, standen am Sonntag die kleinen Sonnenschirmchen der höfischen Gesellschaft hoch im Kurs, als die Sonne von einem blitzblauen Himmel schien.

Großes Barockprogramm ...

Auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl hatte es mit den faltbaren Schutzschirmen, als er betonte, "nicht der Schirmherr" zu sein und so ersehnte er sicherlich auch einen tragbaren Reklameschirm, als er gemeinsam mit Spargelkönigin Katharina I. und Kulturreferentin Dr. Barbara Gilsdorf einen glatten Punktsieg im Schälen von exakt einem Kilogramm Spargel je Person gegen die Vertreter der Stadt Bruchsal hinlegte.

Die Nase vorne hatte dabei natürlich die Spargelkönigin, die gestand, das Gemüse in jeder Form zu verzehren, solange "das Rezept von meiner Oma ist." Die Schmach des letzten Spargelschälwettbewerbes war damit überwunden, und der gute Siegerwein wurde brüderlich geteilt.

Spaß, das wurde schnell deutlich, stand im Mittelpunkt des farbenfrohen und musischen Geschehens im Herzen der Stadt. Denn mit viel Humor nahmen die Eröffnungsgäste das regnerische Wetter und die verspätete Eröffnung, freuten sich über die vielen Freunde aus den Partnerstädten und auch über die barocken Akteure, die - ein wenig frech und noch weniger charmant - aus dem Leben des Kurfürsten erzählten.

Dazu gab es Spargel satt in allen nur erdenklichen Daseinsformen: gesotten, geschmort, in Pfannkuchen gehüllt und ganz und gar frisch vom Feld zum Selbstzubereiten. Die Geschäfte öffneten die Türen weit, um die Frühjahrssonne hineinscheinen zu lassen und die flanierenden Gäste zu begrüßen und das nutzten die Menschen nur allzu gerne, um neben dem weißen Asparagus-Gemüse auch viele schöne Dinge für das Herz zu ergattern.

... kam bei den Besuchern an

Besonders angetan aber waren wohl viele Gäste von dem großen Barockprogramm, dem höfischen Theater und des leibhaftigen Kurfürstens Handwerker, die mit viel Liebe zum Detail ihr Brillenmacher- und Buchbinder-Werk vollbrachten und die Blicke auch zum Kinderriesenrad lenkten, das den Andrang der Kleinsten kaum zu bewältigen schien. Zwischen Erdbeeren und frischem Schokoladen-Pistazien-Eis schwelgend, den Kindern bunte Masken bastelnd und den Musikern lauschend, fanden sich die Menschen zum dritten Spargelfest in einem kleinen und feinen Universum wieder, das pulsierte und dank einer Verschmelzung vieler Themen und Epochen - von Mozart bis zu den Wittelsbachern und retour zu den "Bürgerlichen" - illuster erschien.

Denn genau so fanden auch Bands wie die "Hermes House Band" ihren Platz im Geschehen, die den Samstag in einen Abend zwischen dunklen Regenwolken und musikalischen Erinnerungen entführten.

Mitten unter ihnen war übrigens auch mit Wolfgang Leberecht der Pressesprecher der Stadt, der begeistert berichtete: "Obwohl genau rechtzeitig zu Spielbeginn des Topacts Hermes House Band ein erneuter Regenschauer einsetzte, tat dies der hervorragenden Stimmung keinen Abbruch. Ob im Regen oder unter den vielen Schirmen stehend oder sogar in den gläsernen Bushaltestellen - alle blieben und feierten mit, als die Band Hits wie ,The rhythm of the night' intonierte."