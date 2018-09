Mannheim. (alb/CPB) Deutliche Kritik an den Turnfestmachern haben gestern zwei Mütter gegenüber der RNZ geübt. Sie wollten mit ihren Kleinen den Turnfestplatz auf dem Maimarktgelände und vor allem das dortige Kinderturnland (wir berichteten gestern) besuchen. "Das hätte uns dreien sicherlich Spaß gemacht", schreibt eine der Frauen in den Kommentaren auf RNZ.de.

An der Kasse habe man ihr allerdings gesagt, dass sie als Erwachsene 15 Euro und für die Kinder (ein und drei Jahre alt) zwölf Euro Eintritt pro Nase bezahlen müsse. Macht insgesamt 39 Euro. "Das ist in meinen Augen unverhältnismäßig, vor allem, wenn man diese Preise auch bei Kleinkindern ansetzt", ist die Mutter enttäuscht. An der Kasse kehrte die Frau mit den Kleinen schließlich wieder um.

Genauso verfuhr eine Weinheimerin, die sich ebenfalls gestern meldete. Gemeinsam mit ihrer Freundin und den jeweils zwei Kindern zogen sie eine Mannheimer Indoor-Kletterhalle dem Turnfestplatz vor. Beschwerden sind auch bei der Turnfest-Direktion eingegangen, wie Heinrich Clausen, der Chef des Organisationskomitees, bei der gestrigen Pressekonferenz einräumte. Inzwischen haben die Macher auf die Kritik reagiert und die Kartenpreise angepasst.

Für Kinder bis sechs Jahre wird kein Eintritt mehr verlangt; sechs Euro sind es für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren. Der Turnfestplatz hat nur noch am heutigen Abschlusstag geöffnet. Im Kinderland können sich die Kleinen ein letztes Mal zwischen 10 und 19 Uhr austoben. Jugendliche und Erwachsene kommen unter anderem in der Gymnastikwelt, in Workshops oder der Turnfest-Messe auf ihre Kosten.