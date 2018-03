Von Alexander Albrecht

Edingen-Neckarhausen. Peter Bofinger gilt wegen seiner Nähe zu Gewerkschaftspositionen gelegentlich als Exot unter den Wirtschaftsweisen. Der Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg war am Mittwochabend bei den Kurpfälzer Sozialtagen in Edingen-Neckarhausen zu Gast. Die RNZ hat sich mit ihm am Rande seines Vortrags unterhalten.

Herr Bofinger, Ihre Rede stand unter dem Titel "Wohlstand für Alle". Das klingt nach einer Utopie.

Es ist ein Rezept dafür, wie eine Wirtschaft ohne Finanzkrisen und ohne Staatsverschuldung wachsen kann. Das war ja auch das Modell, das wir in der Nachkriegszeit hatten. Es wäre wünschenswert, da wieder hinzukommen. Aber im Moment ist es außerordentlich schwer, das zu realisieren, da die Krise eher dazu führt, dass die Arbeitnehmerrechte weiter abgebaut werden und die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer eher geschwächt wird. Wir bewegen uns also im Augenblick eher in die Gegenrichtung.

Kann das Anliegen der Sozialtage - "Arbeit braucht Würde" - unter diesen Voraussetzungen überhaupt erfüllt werden?

Im Augenblick ist die Situation der Arbeitnehmer in Deutschland so gut wie schon lange nicht mehr. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem Stand wie kurz nach der Wende. Aber wir haben an den Rändern natürlich das Problem, dass Niedriglohnarbeit und atypische Arbeitsverhältnisse - befristete Stellen, Teilzeitstellen mit weniger Wochenstunden oder geringfügige Beschäftigungen - zunehmen. Da sollte man schon dafür sorgen, dass die gute Arbeitsmarktlage in diesem unteren Segment ankommt. Würde bedeutet für mich, dass jemand, der fünf Tage die Woche arbeitet, am Ende des Monats ohne Arbeitslosengeld über die Runden kommt. Deshalb sind Mindestlöhne absolut notwendig und ich bin froh, dass sie allmählich salonfähig sind.

Sie fürchten allerdings eine weitere Umverteilung zu Lasten der Schwachen.

Es gibt in ganz Europa einen Lohnunterbietungswettbewerb. Deutschland hat im letzten Jahrzehnt damit angefangen, die Löhne kaum noch zu erhöhen. Das war für uns zunächst einmal gut, doch jetzt ziehen die anderen nach. Frankreich macht das und auch die Problemländer. Wenn man Letzteren jetzt Reformprogramme verpasst, muss man darauf achten, dass man keine Abwärtsspirale erzeugt, die am Schluss auch auf Deutschland zurückschlagen könnte.

Wie geht es mit der Rente weiter? Ist sie wirklich sicher?

Die Zeit, die ein Arbeitnehmer braucht, um wenigstens ein Durchschnittseinkommen im Rahmen der Grundsicherung [Sozialleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts; Anm. d. Red.] zu erzielen, liegt gegenwärtig bei 27 Jahren und erhöht sich ab 2030 um weitere fünf Jahre. Das ist die falsche Entwicklung und aus meiner Sicht sollte man nicht versuchen, mit immer mehr Kapitalförderung wie bei der Riester-Rente gegenzusteuern. Das führt nur dazu, dass bei der gesetzlichen Rentenversicherung immer weniger rauskommt. Man sollte sich fragen, wie man das Umlagesystem stärken und die Basis des Systems verbreitern kann. Für mich gehört hier dazu, die Selbstständigen, die nicht durch andere Versorgungssysteme abgesichert sind, in die Rentenversicherung verpflichtend einzubeziehen und auch für die Mini-Jobs zumindest einen teilweisen Rentenversicherungsbeitrag zu fordern. Bei der Kapitalförderung sollte man die Sozialversicherungsfreiheit überdenken und bei der Riester-Rente muss man sich fragen, ob der Steuerabzug für Bezieher höherer Einkommen wirklich notwendig ist.

Warum halten Sie die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft für gefährdet?

Man muss einfach sehen: Wenn die Marktwirtschaft nicht in der Lage ist, für die Breite der Gesellschaft ausreichende Einkommen zu generieren, dann untergräbt sie ihre eigenen Fundamente. Bei uns in Deutschland ist das im Moment zwar kein Thema, aber die Prozesse, die wir in den europäischen Problemländern sehen, sind Alarmzeichen. Oder nehmen Sie die Entwicklung in den USA: Die Wirtschaft dort ist nur deshalb funktionsfähig, weil sich der Staat exzessiv verschuldet und die Umverteilung so stark gedehnt ist, dass in der Breite der Bevölkerung keine ausreichende Einkommensbasis da ist. Zudem schafft es die US-Politik nicht, die Steuern zu erhöhen.