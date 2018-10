Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. "Es gibt keinen Grund, etwas zu ändern." Claudia Felden, Bürgermeisterin von Leimen, will nicht mit sich reden lassen. "Da werden doch gewachsene Strukturen auseinandergerissen", schimpft der Wilhelmsfelder Bürgermeister Hans Zellner. "Wir bleiben dabei, die Mischung ist gut", sagt Ralf Göck, Bürgermeister von Brühl.

Hintergrund Die Kreis-Wahlkreise

> Wahlkreis 1: Hemsbach, Heddesheim, Laudenbach; Gesamteinwohnerzahl 29 965 = 5 Sitze im Kreistag

> Wahlkreis 2: Weinheim; 44 092/7

> Wahlkreis 3: Schriesheim, Dossenheim, Hirschberg; 37 152/6

> Wahlkreis 4: Edingen-Neckarhausen, Ilvesheim, Ladenburg; 34 779/6

> Wahlkreis 5: Eppelheim, Oftersheim, Plankstadt; 36 311/6

> Wahlkreis 6: Schwetzingen, Brühl, Ketsch; 48 856/8

> Wahlkreis 7: Hockenheim, Altlußheim, Neulußheim, Reilingen; 40 410/6

> Wahlkreis 8: Walldorf, St. Leon-Rot; 28 034/5

> Wahlkreis 9: Sandhausen, Nußloch; 25 322/4

> Wahlkreis 10: Leimen; 27 549/4

> Wahlkreis 11: Wiesloch; 26 478/4

> Wahlkreis 12: Dielheim, Malsch, Mühlhausen, Rauenberg; 28 827/5

> Wahlkreis 13: Neckargemünd, Bammental, Gaiberg, Wiesenbach; 25 957/4

Wahlkreis 14:Waibstadt, Epfenbach, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Meckesheim, Eschelbronn, Lobbach, Mauer, Spechbach; 35 545/6

Wahlkreis 15: Sinsheim, Angelbachtal, Zuzenhausen; 42 590/7

Wahlkreis 16: Eberbach, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Schönau, Wilhelmsfeld, Schönbrunn; 28 742/5 lra

Um was geht es? Im Frühjahr 2014 steht im Rhein-Neckar-Kreis die Wahl eines neuen Kreistages an. Derzeit ist das Kreisgebiet in 16 Wahlkreise aufgeteilt, in denen 88 Kreisräte direkt gewählt werden. Die Wahlkreise orientieren sich dabei an der Bevölkerungszahl.

So weit, so gut. Jetzt aber moniert die Linke, dass die derzeitige Einteilung der Wahlkreise zu Lasten der kleinen Parteien geht. "Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Zahl der Wahlkreise und der Zahl der im Kreistag entstehenden Überhangmandate", schreibt Edgar Wunder, Vorsitzender der Linken im Kreistag, in einem Antrag zur heutigen Kreistagssitzung in Dossenheim. Solche Überhangmandate entstehen dann, wenn eine Partei bei einer Wahl mehr Direktmandate und damit mehr Sitze gewinnt, als ihr nach dem Stimmenanteil für die Partei zustehen. Bei der vergangenen Kreistagswahl profitierten die Christdemokraten von dieser Regelung.

"Die CDU hat dadurch über ihren tatsächlichen Stimmenanteil hinaus zusätzliche Sitze erhalten, die bei einer korrekten Sitzzuteilung nach dem D'Hondt-Verfahren entsprechend den kreisweiten Stimmenanteilen eigentlich den Freien Wählern und den Grünen zugestanden hätten", schreibt Wunder weiter.

Eine Ursache sehen die Linken darin, "dass die Wahlkreise zu kleinteilig strukturiert waren". Es sollte deshalb geprüft werden, ob etwas weniger - dafür aber größere - Wahlkreise möglich wären. Ihr Vorschlag: Eine Reduzierung der Zahl der Wahlkreise von derzeit 16 auf 13 sei im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben möglich.

Dann wird Wunder noch deutlicher: "Das Bundesverfassungsgericht hat unausgeglichene Überhangmandate für den Bundestag für unzulässig erklärt. Es kann nicht angehen, dass das im Kreistag weiterhin so praktiziert wird und eine Partei dadurch mehr Sitze erhält, als ihr gemäß ihrem Stimmenanteil eigentlich zustehen", ärgert sich der Linke via Pressemitteilung. Die Wahlkreis-Grenzen seien deshalb entsprechend anzupassen. "Die CDU sollte nicht versuchen, mit solchen Tricks mehr Mandate zu bekommen. In einem fairen Wettbewerb sollten sich alle Parteien darauf verständigen, dass unausgeglichene Überhangmandate abzulehnen sind."

Die Vorschläge der Linken werden in der Kreistagssitzung allerdings auf wenig Gegenliebe stoßen. Was SPD, Freie Wähler und FDP davon halten, war bereits eingangs zu lesen.

"Edgar Wunder liegt falsch", kontert CDU-Fraktionsvorsitzender Bruno Sauerzapf. Nach dem neuen Berechnungsverfahren Sainte-Laguë - das bei der Kreistagswahl 2014 erstmals angewendet wird - würden die kleineren Parteien nicht mehr benachteiligt. Mit diesem Verfahren sollen die Überhangmandate dezimiert werden, betont der CDU-Politiker. Einzig die Grünen könnten sich mit dem Vorschlag der Linken anfreunden. "Ich hätte keine Probleme mit größeren Wahlkreisen", sagt Fraktionsvorsitzender Ralf Frühwirt. Doch der Vorschlag der Linken komme doch reichlich kurzfristig.