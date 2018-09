So sah der Wintereinbruch am Morgen des ''dritten Weihnachtsfeiertags rund um den Heidelberger Königstuhl aus. Foto: PR VideoFotos: PR Video

Offenbach/Stuttgart. (lsw) Teils kräftige Schneefälle haben am Samstagmorgen im Westen und Südwesten Deutschlands eingesetzt. Bis zu 40 Zentimeter Schnee können in den Hochlagen des Schwarzwaldes fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte. «Die Hauptmusik spielt im Westen, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg», sagte eine Meteorologin.

Sturm und Orkanböen im Schwarzwald können im Laufe des Samstag für Schneeverwehungen sorgen. Auf Autobahnen könne es in 400 bis 500 Metern Höhe kritisch werden, hieß es. In den tieferen Lagen kann es auch regnen. Die Temperaturen erreichen minus zwei Grad im Osten und vier Grad am Niederrhein.