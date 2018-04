Der Winter kann kommen. Das Salzlager der Straßenmeisterei in Wiesloch ist prall gefüllt. Nicht nur die Lager der beiden Straßenmeistereien in Wiesloch/Weinheim und Neckarbischofsheim/Eberbach sind vorbereitet, auch Mannheim und Heidelberg sind gerüstet. Foto: Privat

Rhein-Neckar. (RNZ/dut) Noch zeigt sich der Herbst von seiner schönen Seite, Schnee und Eis sind nicht in Sicht. Doch die Kommunen sind längst auf winterliche Verhältnisse vorbereitet. Salz-, Splitt- und Solelager sind nach Angaben mehrerer Großstädte gut gefüllt. In der Vergangenheit konnte Streusalz schon mal knapp werden, wenn Schnee und Kälte lange blieben. Deshalb hat Heidelberg seine Vorräte aufgestockt. Auch die Straßenmeistereien im Rhein-Neckar-Kreis sind auf den bevorstehenden Winter gut vorbereitet, berichtet Matthias Knörzer, Betriebsleiter im Straßenbauamt des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis.

Heidelberg hatte nach dem strengen Winter 2012/2013 die Streusalz-Kapazität erhöht und es bis heute dabei belassen. In einer normalen Wintersaison würden zwischen 500 und 2000 Tonnen Streusalz benötigt - eingelagert worden seien 2200 Tonnen Salz, sagte eine Stadtsprecherin. Der weiße Salzberg in der Lagerhalle des Amts für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung sei fünf Meter hoch. Außerdem hat die Stadt 20 Tonnen Splitt eingelagert. Denn Salz darf zum Schutz der Umwelt nur in Steillagen oder an Hängen gestreut werden - und muss dabei mit Splitt oder Sand gemischt werden.

Mannheim hat 2500 Tonnen Streusalz auf Lager - und zudem eine Liefergarantie für weitere 3500 Tonnen, falls es nicht reichen sollte. Man wolle nicht riskieren, dass in einem strengen Winter das Salz ausgehe, sagte ein Stadtsprecher. Nach jedem Einsatz würden die Bestände daher aufgefüllt. Neben Salz hält die Stadt noch 200 Tonnen Splitt und 100 Tonnen Splitt-Salz-Gemisch vor. Man sei "bestens gerüstet für die Winterzeit".

In den Lagern der beiden Straßenmeistereien in Wiesloch/Weinheim und Neckarbischofsheim/Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis befinden sich 7000 Tonnen Trockensalz und rund 265 Tonnen Sole, sagt Matthias Knörzer. "Die sieben Salzlagerhallen sind in den vergangenen Wochen wieder komplett aufgefüllt worden", so Knörzer. Die Kosten pro Tonne Trockensalz belaufen sich auf rund 77 Euro, die Sole kostet rund 138 Euro pro Tonne. Auch der Nachschub ist durch entsprechende Verträge mit den Lieferanten gesichert. "Durch eine gemeinsame Ausschreibung des Landes und verschiedener Landkreise konnte in der jüngsten Vergangenheit vermieden werden, dass es auch bei längeren flächendeckenden Einsätzen zu Lieferengpässen kommt", ergänzt Andreas Wäsch, Leiter der Straßenmeisterei Wiesloch.

Die 75 Mitarbeiter der beiden Straßenmeistereien sind für ein Straßennetz von insgesamt 860 Kilometer zuständig - davon sind 194 Kilometer Bundesstraßen, 331 Kilometer Landesstraßen und 335 Kilometer Kreisstraßen. Zuständig sind sie dem Grunde nach nur für die überörtlichen Verkehrswege. Klassifizierte Ortsdurchfahrten werden aber auch von den Straßenmeistereien von Schnee und Eis geräumt, wogegen für Straßen und Wege innerhalb geschlossener Ortslagen die Städte und Gemeinden im Kreis selbst zuständig sind. Der Winterdienst in den Städten und Gemeinden ist durch eine örtliche Satzung geregelt. Darin sind unter anderem die Räum- und Streupflichten der Bürgerinnen und Bürger für die Gehwege festgelegt.

Die Strecken im Rhein-Neckar-Kreis werden von acht Winterdienststützpunkten aus betreut: Wiesloch, Schwetzingen, Weinheim, Sinsheim, Neckarbischofsheim, Neckargemünd, Eberbach und Vorderheubach. Neben elf meistereigenen Fahrzeugen - drei Lkw, sieben Unimogs und einem Kleingeräteträger für Rad- und Gehwege - sind auch 17 Fremdfahrzeuge unter Vertrag, die bei Bedarf eingesetzt werden, teilt der Kreis mit. Rein rechtlich geht es um die Befahrbarkeit von Straßen werktags zwischen 6 und 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen zwischen 7 und 22 Uhr. Befahrbarkeit schließt ein, dass mit Behinderungen durch Schneereste oder je nach Einsatzdauer des Winterdienstes stellenweise auch mit einer geschlossenen Schneedecke gerechnet werden muss. In der Regel beginnen die Winterdiensteinsätze ab 3 Uhr morgens. Die Mitarbeiter des Betriebsdienstes sind in einem Schichtplan zum Winterdienst eingeteilt und werden außerhalb der Arbeitszeiten im Einsatzfall vom Einsatzleiter alarmiert.

Für Salz, Sole und die eingesetzten Fremdfahrzeuge sowie das gesamte Personal der Straßenmeistereien sind im vergangenen Winter 2014/15 im Kreis 1,25 Millionen Euro angefallen. Der Winter 2013/2014 schlug mit einer halben Millionen Euro zu buche.