Von Diana Deutsch

Mannheim. Zwei Welten: Hier hektische Kameraleute und schubsende Fotografen, die Erzbischof Robert Zollitsch, den Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz, und den badischen Landesbischof Ulrich Fischer umkreisten. Da vier Seniorinnen aus Mannheim-Neuhermsheim, die seelenruhig neben dem Altar der Konkordienkirche Platz nahmen, um ein Lied zu singen.

Zusammen mit einer Schar Neuhermsheimer Kinder, deren Kita direkt neben dem Seniorenwohnheim liegt. Jung und Alt nutzen den Garten gemeinsam, machen Ausflüge und spielen miteinander. Ein wunderbares Beispiel, wie nachbarschaftlicher Zusammenhalt gestaltet werden kann. Genau darum geht es in der bundesweiten "Woche für das Leben", die Zollitsch und Fischer am Samstag in Mannheim eröffneten.

Die Quadratestadt ist auf dem besten Weg, zu dem Symbol schlechthin für die Pluralität unserer Gesellschaft zu werden. Menschen aus aller Herren Länder vom Flüchtling bis zur Führungskraft leben in Mannheim Tür an Tür. Von den Edelboutiquen in den Planken bis zum türkischen Discounter am Marktplatz ist es nur ein Katzensprung. Von den Innenstadtkirchen bis zur Synagoge und zur Moschee nicht weiter. "Mannheim ist eine Integrationsmaschine", definierte Christian Specht, der Erste Bürgermeister der Stadt, bei der Eröffnung der Lebenswoche. Das mag ein etwas krasses Wort sein. Doch was es meint, weiß Erzbischof Robert Zollitsch aus eigener Erfahrung. Der Freiburger Oberhirte war als Jugendlicher mit seiner Familie aus Rumänien in den Stadtteil Rheinau gekommen. "Ich habe mich in Mannheim sofort zu Hause gefühlt", sagte Zollitsch und lächelte.

Landesbischof Ulrich Fischer hat sich schwerer getan mit der Kurpfalzmetropole. "Als ich 1996 Dekan in Mannheim wurde, habe ich diese Stadt nicht auf den ersten Blick geliebt", gestand er. Aber mit den Jahren habe er den "Charme des Verschiedenen" zu schätzen gelernt. Viel Mannheim-Begeisterung also, die jedoch nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass auch in den Quadraten das nachbarschaftliche Miteinander nicht von allein entsteht. Hierfür brauche es einerseits, so die beiden Bischöfe unisono, das Engagement aller, aber auch Strukturen. Bestes Beispiel: Die Adler. Im Jahr 2008, berichtete Matthias Binder vom Vorstand des Vereins "Adler helfen Menschen", beschloss der Eishockeyclub, "der Stadt etwas zurückzugeben." In Form von Spenden. Hohen Spenden, die vor allem den Kindern Mannheims zugute kommen sollten. Doch wo anfangen?

Ohne die Zusammenarbeit mit Diakonie und Caritas, betonte Binder, wäre das Engagement der Adler ins Leere gelaufen. Was glücklicherweise nicht geschehen ist. Heute spendet der Club alljährlich große Summen beispielsweise für die "Kindervesperkirche" der Diakonie, "ein bundesweit einmaliges Projekt" (Binder). Zwei Wochen lang kommen bedürftige Kinder jeden Mittag in die Konkordienkirche, um zusammen zu essen, zu basteln und zu spielen.

Das Kochen, Spülen und Putzen übernehmen bei der Kindervesperkirche ehrenamtliche Mitarbeiter aus allen gesellschaftlichen Schichten. Wie das kostenlose Essen schmeckt, durften die Bischöfe Zollitsch und Fischer am Samstag gleich ausprobieren. 500 Portionen Kartoffelsuppe mit Würstchen wurden in der Konkordienkirche serviert. Man saß auf langen Bänken an einfachen Holztischen. Die Bischöfe neben den Arbeitslosen; die Fernsehreporter neben den Kindern aus Neuhermsheim.

"Es bedarf verbindender Organisationen, innerhalb derer sich die Menschen für das Leben engagieren können", forderte Fischer in seiner Predigt. "Wenn in einer Stadt möglichst viele solcher Räume zur Übernahme von Eigenverantwortung geöffnet werden, dann geht es der Stadt gut." Zollitsch betonte die Verantwortung jedes Menschen für die Gemeinschaft. Es komme darauf an, dass man selbst tätig werde und nicht darauf warte, bis Gott das Gute in der Welt wirke. "Das Unvorstellbare kann erreicht werden", so Zollitsch, "wo wir zu Gott beten und selbst Hand anlegen, um uns um das Wohl unserer Stadt zu kümmern."

Vor kurzem, erzählte die Leiterin der Kita von Neuhermsheim, spielten die Kinder mit den Senioren aus dem Thomashaus Mensch-ärgere-Dich-nicht. Eine ältere Dame hatte Probleme mit ihren Augen. Da kam spontan ein Kind auf sie zu und sagte: "Komm, wir tun uns zusammen: Du würfelst, ich ziehe den Stein." Schon in diesem Moment, sagte die Erzieherin, hatten beide gewonnen.