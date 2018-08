Mannheim. (RNZ/pr) Ein umgestürzter Kleintransporter sorgte auf der A 6 zwischen dem Mannheimer Kreuz und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen am Morgen für Behinderungen im Berufsverkehr in Fahrtrichtung Heilbronn. Der Kleintransporter war in einem Baustellenbereich umgestürzt und sorgte dadurch für Staus bis zu vier Kilometern Länge. Auch auf der Gegenfahrbahn kam es durch Schaulustige zu stockendem Verkehr. Über die Unfallursache und Verletzungen liegen keine Informationen vor.