Von Idylle keine Spur mehr: Die Odenwaldschule im Heppenheimer Stadtteil Oberhambach steckt mitten in einem neuen Missbrauch-Skandal. In den letzten Tagen mehren sich deshalb Forderungen, das Internat zu schließen. Foto: dpa

Von Joachim Baier

Heppenheim. Kinderporno-Verdacht bei einem Lehrer der Odenwaldschule - und die Erinnerung an den lange vertuschten Missbrauchsskandal wird wieder wach. Als im März 2010 die sexuellen Übergriffe hochkochen, kommen der damaligen Schulleiterin Margarita Kaufmann die Tränen. Sie verspricht rigorose Aufklärung. Es gibt aber Streit. Hoffnungsträger auf eine "neue" Schule geben schon nach kurzer Zeit wieder auf. Das Ausmaß des Missbrauchs wird erst nach und nach bekannt, endet offiziell bei der Zahl von 132 Opfern. Schließlich baut das Internat seine Struktur um, teilt Verantwortung auf, baut Kontrollen ein.

Nach dem jetzt bekannt gewordenen Kinderporno-Verdacht gegen den 2011 eingestellten und inzwischen fristlos entlassenen Lehrer sind sich Kritiker von damals einig: Es habe sich nichts geändert, die Odenwaldschule informiere wieder nur scheibchenweise - und dies auch meist nur unter Druck. Nach Ansicht von Adrian Koerfer, dem Vorsitzenden des Opfervereins "Glasbrechen", versucht die Odenwaldschule wie früher zu vertuschen. "Sie gibt nur das zu, was andere schon herausgefunden haben", meint er.

Die Schule sieht das anders. Dass die Wohnung des Pädagogen am 9. April durchsucht wurde, die Schule dies erst am 19. April bekannt gab, ist für die Präventionsbeauftragte des Internats, Regina Bappert, kein Problem. "Das ist keine Vertuschung." Die fristlose Kündigung des 32-Jährigen habe erst wasserdicht gemacht werden müssen.

Von der Durchsuchung der Lehrer-Wohnung hatten allerdings Medien bereits am Ostersamstag berichtet, an dem Tag, an dem die Odenwaldschule erst am Vormittag ihre Mitteilung verschickte. "Wir wollten keine Formfehler begehen", begründet Bappert. "Wären wir gleich an die Öffentlichkeit gegangen und hätten zur Entlassung nichts genaues sagen können, hätte man uns vorgeworfen, wir würden mal wieder lavieren." Bappert erzählt, dass sie Schülerin der Odenwaldschule gewesen war, in den 1970er Jahren, als auch der als Haupttäter geltende Lehrer und Schulleiter Gerold Becker da war.

Seit gestern ist nun auch definitiv klar, dass der entlassene Lehrer schon seit Monaten unter Beobachtung der Schule stand. Schulsprecherin Gertrud Ohling-von Haken und Regina Bappert bestätigen das. Schüler hätten den Pädagogen als "manchmal merkwürdig und komisch" beschrieben, laut Bappert bereits im Sommer 2013.

"Das ist ein Skandal, der ins gesamte Strickmuster der Odenwaldschule passt", meint Anwalt Thorsten Kahl, der sich für Missbrauchsopfer des Internats einsetzt. "Es wird immer nur scheibchenweise zugegeben, was schon bekannt ist." Das "Nicht-Zugeben", die "pädophile Struktur" der Schule sei "eine echte Gefahr für die Kinder".

Anwalt Kahl wie auch Opfer-Vertreter Koerfer verlangen, die Odenwaldschule endlich zu schließen. Der Landkreis Bergstraße forderte das Internat auf, "endlich zur Transparenz und Wahrheit" zu finden. Vom Fall des Lehrers habe die Behörde erst am 11. April 2014 erfahren - obwohl der Mann seit Sommer 2013 unter Beobachtung stand. "Wir gehen davon aus, dass wir 2013 hätten informiert werden müssen", sagte der stellvertretende Landrat Matthias Schimpf (Grüne).

Das hessische Kultusministerium will - vor welchem weiteren Schritt auch immer - erst einmal abwarten, was aus den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen den Lehrer wird. Die Untersuchungen dürften aber gut ein halbes Jahr dauern, weil versteckte Porno-Daten erst einmal gefunden und geknackt werden müssen.

Ergebnisse könnten dann zeitlich in etwa zusammenfallen mit dem WDR-Beitrag "Die Auserwählten". Der Spielfilm über den sexuellen Missbrauch an der Odenwaldschule soll voraussichtlich im Herbst in der ARD gesendet werden.