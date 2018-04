Von Anna Becker

Ketsch. Das Feuer loderte in den Augen der Menschen, die sich in der Schillerstraße versammelt hatten. Die weißen Hemden der Männer, die in diesem Jahr Regenten sein würden, leuchteten im Sonnenlicht: Ganz Ketsch hatte sich bestens vorbereitet auf den neuen Fischerkönig und seine Prinzen. Vor dem Haus von Manuel Krieger ging es heiter her: Bei Würstchen und kühlem Bier stimmten sich die Mitglieder des ASV samt Freunden und Familien auf zehn Tage Backfischfest ein. Bereits vor einer Woche hatten sie hierzu mit Krieger eigens ihren neuen König ermittelt.

Der junge Mann freute sich daher auch sichtlich, als ASV-Vorsitzender Günter Perner ihm den Pokal zeigte, den er später auf der Bühne erhalten sollte. Mit Oldtimer und Traktor, begleitet vom Musikverein, ging es an diesem Samstagabend durch den Ort und hinab ins Tiefgestade, wo das Festzelt prächtig geschmückt auf die wichtigsten Männer der nächsten Tage wartete. Mit ihm standen auch zahlreiche Feiergäste parat, die es sich nicht entgehen lassen wollten, wie ein König in sein Amt erhoben wird.

Bereits tags zuvor hatten sie der Festgesellschaft zugewunken und applaudiert. Denn gemeinsam mit Perner und seinem Stellvertreter Manfred Orth sowie Backfischfestgesellschaf-Geschäftsführer Claus Heim, Festwirt Armin Reichelt, Bürgermeister Jürgen Kappenstein und den designierten Hoheiten marschierten die Ketscher Hewwlguggler über den Rummelplatz und durch das Festzelt hindurch - begeistert empfangen von den Zaungästen und Festzeltbesuchern. Gemeinsam erkundigten sich die Veranstalter und Ehrengäste, ob auf dem Rummelplatz auch genügend Angebote vorhanden sind und wie es sich in der Gartenwirtschaft des ASV aushalten lässt. Beide Objekte erhielten Bestnoten, bevor es wieder in das Festzelt ging, wo Bürgermeister Jürgen Kappenstein sich in seiner - vermutet - wohl heimlich antrainierten Bestleistung im Hammer-auf-Zapfhahn-fallen-lassen zeigte und mit nur einem Schlag für ein Anzapfen des Festbieres sorgte. Für das obligatorische, aber doch bajuwarische Idiom "Ozapft is" fand in diesem Jahr Claus Heym das kurpfälzische "Es leeft" und lud ein, ordentlich zu ordern, was Kühlschränke und Fritteusen herzugeben in der Lage sind.

Bei Zanderfilet und Forellen, Kartoffelsalat und kühlem Bier ließ es sich dann mit den Partyteufeln, einer Band, die für gute Laune sorgte, bestens feiern. Mit einem Feuerwerk wurde der Auftaktabend kunterbunt und beeindruckend schön abgeschlossen, damit auch alle fit genug für die Inthronisierung der Hoheiten sein würden. Der lange Tross der Königsbegleiter führte daher am nächsten Tag auch putzmuntere Prinzen und ihren König in das Festzelt, wo sie begeistert empfangen wurden. Manuel Krieger erhielt zum dritten Mal die Regentenkette überreicht, als erster Prinz wird nun Harald Sturm das Backfischfest regieren. Ihm zur Seite stehen Christian Klefenz als zweiter, Kay-Uwe Gengenbacher als dritter und Hans Walter als vierter Prinz. Für die J-1-Jugend standen Lukas Perner, für die J-2-Jugend David Haas als Prinzen bereit. Gemeinsam begeisterten sie anschließend das weibliche Publikum mit 100 Rosen, die in die Arme der Frauen regneten.

Am heutigen Montag beginnt der Festplatzrummel um 15 Uhr, ab 18 Uhr lädt das Backfischfest zum Irish-Folk-Abend mit "Paddy Goes to Holyhead", Fish’n’Chips sowie Guinness Bier.