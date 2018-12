Von Stefan Kern

Ketsch. Es war ihr erster Besuch in der Enderle-Gemeinde, doch mit allzu viel Geplänkel hielt sie sich nicht auf. Schon nach wenigen Minuten fand sich Regierungspräsidentin Nicolette Kressl im Rahmen ihres Antrittsbesuches mit Bürgermeister Jürgen Kappenstein, Bauamtsleiter Hans Keilbach und Joachim Bauer, dem ersten Landesbeamten des Rhein-Neckar-Kreises, inmitten eines kleinen Arbeitsgespräches rund um Kinderbetreuung, Haushaltslage, Sanierungsprogramme, Einzelhandel und Deichsanierung.

"Natur nicht gefährdet"

Bevor es um das Geschäftliche ging, erläuterte das Gemeindeoberhaupt einige Eckdaten der 12 800 Seelen-Gemeinde am westlichsten Ende des Rhein-Neckar-Kreises. Betont wurde von Kappenstein vor allem die umgebende Natur, die trotz des Neubaugebiets "Fünfvierteläcker" nicht gefährdet sei. Ein Vorwurf des Umweltstammtisches, der es bereits bis zur Regierungspräsidentin geschafft hatte. Ebenfalls im grünen Bereich verortet der Bürgermeister den Haushalt. 2012 verzeichnete Ketsch ein Haushaltsvolumen von 27 Millionen Euro. Entgegen den Befürchtungen gelang sogar eine positive Zuführungsrate vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Will heißen, die laufenden Ausgaben konnten durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden. Die Schulden belaufen sich auf pro Kopf 27 Euro, und bis 2016 will der Bürgermeister Ketsch als schuldenfreie Gemeinde präsentieren.

Problemlos erscheint dem Bürgermeister auch der Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr. "Wir sind hier mit unseren fünf Kindergärten sehr gut aufgestellt und erwarten keine Klagen."

Ein voller Erfolg sei auch das Landessanierungsprogramm Ortsmitte. Auf knapp 60 Hektar wurden schon 70 Projekte von privater Seite angegangen, zeigte sich Kappenstein damit sehr zufrieden. Dabei wurden bereits zwei Millionen Euro Fördergelder verplant und der Antrag für die nächsten zwei Millionen Euro laufe schon.

Dazu passt auch das Projekt der Einzelhandelsansiedlung neben dem Schützenhaus. Wenn alles gut laufe, liege die Baugenehmigung bis Mitte 2014 vor, und wenn der Bau zügig vonstattengehe, könnte mit einer Öffnung der beiden Geschäfte Rewe und Aldi bereits im Frühjahr 2015 gerechnet werden.

Kressl zeigte sich durchaus beeindruckt von den Leistungen der Gemeinde. Für sie, die sozusagen zwischen der Landesregierung und den Landrats- beziehungsweise Bürgermeisterämtern stehe und für die Umsetzung der landespolitischen Ziele sorge, ist der zügige und möglichst reibungslose Verlauf all dieser Projekte von größter Bedeutung.

Ganz grundsätzlich betonte sie die Bedeutung dieser Besuche, die allzu oft als Schaufensterbesuche bezeichnet werden. "Diverse Entscheidungen sind einfacher und besser zu treffen, wenn man die Menschen und die Umgebung wenigstens ein wenig kennt."

Fazit: Hier scheinen sich die Menschen der Verwaltungs-, Kreis- und Regierungspräsidiumsebene auf einer Ebene getroffen zu haben, die das gemeinsame Arbeiten erleichtert.