Von Stefan Kern

Ketsch. Der diesjährige Neujahresempfang stand unter besonderen Vorzeichen. War es doch der Letzte vor der Wahl des Bürgermeisters am 6. April. Und so ging der Blick von Jürgen Kappenstein in der Rheinhalle nicht nur auf die vergangenen zwölf Monate, sondern auch auf die vergangenen acht Jahre zurück. Dabei machte er kein Geheimnis daraus, dass es aus seiner Sicht acht gute Jahre gewesen seien und er daher auch gerne weitere acht Jahre für die Enderle-Gemeinde in der Verantwortung stehen will.

Ketsch, so Kappenstein in seiner Ansprache, sei ein Ort zum Wohlfühlen. Und das gelte vom Kleinkind bis Senior für die ganze Familie. "Uns gelang ein qualitativ hochwertiger Ausbau der verschiedenen Betreuungsangebote." Aber auch für Ältere und Behinderte sei Ketsch ein Ort, in dem es sich gut leben lässt. Und der Bürgermeister ließ keinen Zweifel daran, dass er auf diesem Weg weiter zu machen gedenke.

Dazu gehöre natürlich auch die städtebauliche Entwicklung sowohl mit innerörtlicher Belebung als auch mit der Ausweisung neuer Baugebiete. Dies sei wichtig, um eine effektive Nutzung der Infrastruktur gewährleisten zu können. Immerhin investierte die Gemeinde in den vergangenen acht Jahren 17 Millionen Euro in den Erhalt und die Weiterentwicklung der gemeindeeigenen Infrastruktur. Sichtlich stolz schien der Bürgermeister darauf, dass es im vergangenen Jahr trotz allem auch gelang, den Status "schuldenfrei" zu erreichen.

Dies alles sei für die Wohlfühlatmosphäre jedoch nur die halbe Miete. Wichtig seien die Menschen, die sich einbringen und sich ehrenamtlich engagieren.

Stellvertretend für viele rief Kappenstein Bernd Schwarz, den langjährigen DLRG-Vorsitzenden, Günter Feldner, seit 22 Jahren 1. Vorsitzender des Vereins für Vogelfreunde, Gerhard Prendke, Vorstandsmitglied des Heimat- und Kulturkreises, und Ingrid Blem, seit 20 Jahren 1. Vorsitzende des Heimat- und Kulturkreises, auf die Bühne und dankte ihnen für ihren so wichtigen Einsatz für das Gemeinwesen.

Ebenso wichtig war dem Bürgermeister der Dank an die 16 Blutspender, die mit ihrer Bereitschaft, Blut zu spenden, jeden Tag Leben retten würden.