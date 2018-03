Speyer/Rhein-Neckar. (hab) Kaum steigen die Temperaturen über die 20-Grad-Marke, sind Schnaken entlang des Oberrheins ein Thema. Und die ausgedehnten Regenfälle der letzten Tage mit teilweise schweren Unwettern und Überflutungen erschweren auch in den Rheinauen die Bekämpfung der Plagegeister. Dass allerdings die Überflutungen in der Region zu einer Schnakenplage in den betroffenen Gebieten führen könnte, wie gestern in einer Mitteilung der Deutschen Wildtierstiftung vermutet, bringt Norbert Becker, Wissenschaftlicher Direktor der Kabs (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage), nur zum Schmunzeln. "Schnakenbrut entwickelt sich nur in typischen Überschwemmungsflächen, nicht in Flächen, die jetzt aufgrund der Regenereignisse erstmals unter Wasser stehen. Da spielt die Musik in den Rheinauen", sagt er.

Anders wäre es, wenn sommerliche Temperaturen herrschten und Pfützen und Äcker mindestens zehn Tage lang nicht austrockneten, sagt Becker: "Dann könnten sich Hausschnaken entwickeln, wie wir sie in jedem unabgedeckten Regenfass vorfinden. Aber gegenwärtig braucht man sich da in Sachen Schnaken keine Sorgen zu machen".

Insgesamt bezeichnet Becker die Situation für die Schnakenbekämpfer am Oberrhein als "heftig, aber nicht dramatisch". Durch die bislang relativ niedrigen Temperaturen sei der Schlupf der Stechmücken gut zu kontrollieren gewesen. Allerdings gehe die Arbeit nicht aus; gerade am Rhein bei Mannheim stehe das Wasser nach wie vor sehr hoch. Alle Flächen nördlich von Mannheim würden zudem zusätzlich durch das Neckarhochwasser gespeist, so Becker. Kabs-Mitarbeiter haben bereits jetzt mit 166 Tonnen Bti-Eisgranulat, das vom Hubschrauber ausgebracht wird, fast soviel von dem biologischen Wirkstoff verbraucht wie im gesamten letzten Jahr.