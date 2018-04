Von Stefan Hagen

Nußloch/Rhein-Neckar. Der Rubel rollt, die Einnahmen des Rhein-Neckar-Kreises steigen. Elf Millionen Euro mehr aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs, 9,5 Millionen mehr aus der Kreisumlage, weil die Steuerkraft der Kreisgemeinden 2011 um über 31 Millionen Euro gestiegen ist. Angesicht dieser Zahlen für das kommende Jahr müsste dem Landrat doch das Herz vor Freude hüpfen, zumindest ein siegessicheres Lächeln sollte seine Lippen umspielen.

Doch Pustekuchen! Bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2013 im Rahmen der gestrigen Kreistagssitzung in Nußloch wirkt Stefan Dallinger zurückhaltend, von Euphorie keine Spur. Der 49-Jährige wird vielmehr zum Mahner: Man müsse diese gute Phase nutzen, um den Kreis für die kommenden Jahre, die mit einigen wirtschaftlichen Risiken verbunden seien, finanziell so aufzustellen, dass er seine Aufgaben in Zukunft erfüllen und die gesteckten Ziele erreichen könne, sagt Dallinger.

"Wir müssen jetzt die Liquidität erhalten und jetzt die Verschuldung senken, damit wir gewappnet sind, um auf finanzielle Krisen reagieren zu können", blickt er voraus. Deshalb habe die Verwaltung im Haushaltsplanentwurf vorgeschlagen, die Schulden des Kreises über das bisher in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Maß hinaus zu reduzieren. Kredite werden keine aufgenommen, vielmehr sollen 6,4 Millionen Euro für die Tilgung von Darlehen verwendet werden.

Ohne neue Kreditaufnahme muss man allerdings die Geldreserve, also die vorhandene Liquidität anzapfen. Aber das kann natürlich nicht ewig so weitergehen, sonst ist irgendwann "Ebbe in der Kasse". Deshalb die mahnenden Worte des Landrats, deshalb keine Euphorie, sondern Vorsicht.

Insgesamt soll der Haushalt ein Volumen von 566 Millionen Euro haben, 50 Millionen mehr als im laufenden Jahr. Er umfasst den sogenannten Kernhaushalt, den Eigenbetrieb Bau und Vermögen sowie die Freiherr von Ulner'sche Stiftung. Nach der Beratung in den Fachausschüssen soll das Zahlenwerk dann in der Kreistagssitzung am 11. Dezember verabschiedet werden. In der gestrigen Kreistagssitzung geht Dallinger auch auf wichtige Posten im Haushaltsentwurf ein: > Bereich "Jugend und Soziales" - Im Haushaltsentwurf sind in diesem Bereich Aufwendungen von über 250 Millionen Euro veranschlagt. Dem stehen Erträge in einer Größenordnung von rund 65 Millionen Euro gegenüber. Zwar gibt es Entlastungen für den Kreis, weil sich die Bundesbeteiligung erhöht. Trotzdem, stöhnt der Landrat, bleibe der große Block der Sozialausgaben "eine gravierende Belastung für die Kommunen."

> GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar - In diesem Bereich wird laut Dallinger die finanzielle Konsolidierung fortgesetzt. Das Defizit der Kliniken in Sinsheim und Eberbach soll im kommenden Jahr geringer ausfallen. Im Entwurf des Haushaltsplans sind Zuweisungen an die GRN Gesundheitszentren in einer Größenordnung von 4,6 Millionen Euro vorgesehen, die für größere Investitionen zur Erhaltung der Attraktivität der Kliniken verwendet werden sollen. Für die drei Reha-Kliniken ist ein Zuschuss von 400 000 Euro vorgesehen.

> Themenkomplex Bildung - "Wir haben die notwendigen Mittel bereitgestellt, um unsere Schulen auf dem vorhandenen, sicherlich sehr hohen Niveau, zu halten", fasst Dallinger zusammen. Dies gelte zum einen für die Bauunterhaltung - so habe man alleine für die Sanierung der Hans-Freudenberg-Schule in Weinheim einen Betrag von zusätzlich 1,8 Millionen Euro in den Erfolgsplan des Eigenbetriebs Bau und Vermögen eingestellt - aber zum anderen auch für Investitionen in die technische Ausstattung.

>Öffentlicher Personennahverkehr - In diesem Bereich engagiere sich der Rhein-Neckar-Kreis seit Jahren erfolgreich in der Förderung sowohl des laufenden Betriebs, als auch von investiven Maßnahmen zur Verbesserung der Nahverkehrsinfrastruktur, betont Dallinger. Neben der Förderung des laufenden Betriebs werde sich die Kreisförderung für den Nahverkehr in den kommenden Jahren auf den weiteren Ausbau der Schieneninfrastruktur konzentrieren. Dabei stehen die Ausbaumaßnahmen an den S-Bahn-Strecken im Vordergrund.