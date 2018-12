''Plötzlich gab es einen brutalen schlag'': Johannes Krist steht auf der Hafenstraße in Heilbronn, wo er im zurück liegenden Juni in ein Schlagloch fuhr. Jetzt verklagt er die Stadt auf Ersatz für den dabei erlittenen Schaden. Kahnert

Von Christian Reichel und Roland Böhm

Heilbronn. Im Prozess um ein Schlagloch in Heilbronn zwischen einem Autofahrer und der Stadt haben Kläger und Kommune am gestrigen Donnerstag keine Einigung erzielt. Johannes Krist war im Juni 2013 mit seinem Cabrio durch ein zwölf Zentimeter tiefes Schlagloch gefahren, wodurch Reifen und Felge beschädigt wurden. Er verklagte daraufhin die Stadt wegen 500 Euro. Der Richter schlug gestern vor, sich stattdessen auf einen Schadenersatz in Höhe von 320 Euro zu einigen. Dies war Krist jedoch nicht genug, wie er sagte. Das Heilbronner Landgericht vertagte die Verkündigung des Urteils daraufhin auf den 5. Juni.

Aus Sicht des Verteidigers habe die Kommune alles Nötige getan, um die oft befahrene Stelle mit Hilfe einer Kaltbetonmischung instand zu halten. "Schlaglöcher können von heute auf morgen entstehen", sagte der Verteidiger. "Zum Zeitpunkt des Schadens lagen keine entsprechenden Meldungen vor."

Kläger Johannes Krist sieht allerdings ein Versäumnis der Stadt. Er spreche für die Bürger Heilbronns, wenn er auf die Zahlung von 500 Euro bestehe. Und er möchte ein Zeichen setzen, sagte er weiter: "Wäre dort ein Zweiradfahrer durchgefahren, wäre der Unfall nicht so glimpflich verlaufen." Es gehe ihm mit seiner Klage keineswegs um "die läppischen 500 Euro", hatte er bereits im Vorfeld des Prozesses öffentlich erklärt: "Es geht mir ums Prinzip."

Krist war im Juni 2013 gerade auf dem Heimweg von einem romantischen Kurzurlaub am Bodensee, in dem er seiner Freundin einen Heiratsantrag machte. Kurz vor dem Ziel gab es einen "brutalen Schlag", wie er sagt: Er fuhr in ein 1,20 Meter langes, 70 Zentimeter breites und zwölf Zentimeter tiefes Schlagloch, und der Reifen war hin. Krist schaltete seinen Anwalt ein und forderte Schadenersatz. Die Stadt habe sich um die Sicherheit zu kümmern; das habe sie zumindest auf der Hafenstraße, wo das Unglück passierte, schlicht versäumt. - Die Position der Stadt ist klar: Spätestens alle 14 Tage würden die Straßen kontrolliert. 13 Tage vor Krists Unfall sei die Hafenstraße zuletzt überprüft worden, heißt es in einer Stellungnahme. Die Stadt könne nicht garantieren, dass sich nicht in der Zwischenzeit Schlaglöcher in den Straßen auftun, sagte Stadtsprecher Christian Britzke. Bekannte Mängel würden so rasch wie möglich behoben. "Ich habe mir sagen lassen, dass sich so ein Schlagloch sehr schnell auftun kann."

Für das Schlagloch in der Hafenstraße könne die Stadt jedenfalls nicht zur Verantwortung gezogen werden.