Auch die Lärmschutzwand am Bahnhof in Laudenbach wurde von Unbekannten "verschönert". Foto: Kreutzer

Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Schon beim Einsteigen in die Regionalbahn am Heidelberger Hauptbahnhof werfen bunte Graffiti ihre Schatten ins Innere der zweiten Klasse. An ein Hinausschauen aus dem zugeschmierten Fenster ist nicht zu denken. Da hat sich einer an die nächtlich abgestellte Bahn herangeschlichen und sein Mütchen gekühlt.

Für viele Bahnnutzer sind Schmierereien an Zügen, Bahnhöfen und entlang der Fahrstrecken ein Ärgernis. Trafohäuschen, Schallschutzwände und Brückenpfeiler sind beliebte Untergründe, auf denen sich die selbsternannten Graffitikünstler als Sprayer mit Farbdosen oder als Kritzler mit Edding-Stiften austoben. "Das Entfernen auf Glas ist möglich. Auf Beton kann man Schutzschichten aufbringen. Am Sandstein ist das Entfernen und Schutz anbringen ein großes Problem", sagt der Leiter des Mannheimer Bahnhofsmanagements, Hans-Jürgen Vogt, der mit seiner Mannschaft für 150 Bahnhöfe und Haltepunkte in der gesamten Metropolregion zuständig ist.

Die Fahrt geht zunächst zum Haltepunkt Heidelberg Pfaffengrund-Wieblingen. Bunte Schrift links und rechts an Industriebauten. Stets sind die Schmierereien natürlich dort, wo man beim Malen nicht so leicht erwischt wird. Denn das kann teuer werden. Aber gesehen werden sollen die bunten Ergüsse schon. So viel Eitelkeit muss sein.

Und so sind alle den Zügen zugewandten Flächen, die gleichzeitig den Straßen abgewandt sind, ideale Graffitiflächen. Und wenn einmal einer angefangen hat, gibt es meist kein Halten mehr. "Einfach übermalen ist wenig sinnvoll", seufzt Vogt. "Das provoziert nur neue Graffiti". Man habe es versucht mit Auftragsbemalungen. "Da ist dann die Hemmschwelle, so etwas zu überkritzeln, höher", sagt er.

"Wir beobachten die Szene sehr genau mit unseren nächtlichen Raumstreifen", erklärt der Bahnhofsmanager, der eng mit der DB-Netz AG zusammenarbeitet. Allerdings sei es schwierig, die meist jungen Leute auf frischer Tat zu ertappen und dann eventuell sogar zu stellen. "Im Bereich der Städte wie Mannheim und Heidelberg ist das Problem ausgeprägter als im ländlichen Bereich", meint er. Ganz frei von Graffiti allerdings sei keine Strecke.

Weiter geht es mit der Regionalbahn in Richtung Mannheim-Friedrichsfeld, wo sich nur dümmliches Gekritzel findet, das einer offenbar nur angebracht hat, um seinen Frust abzulassen. Für viele ist es nur ein Streich, den man der Bahn spielt, oder der Kick, etwas Verbotenes zu tun. Außerdem erhält man Anerkennung aus der Szene. Ist doch nicht schlimm.

Für die Beseitigung oder für vorbeugende Maßnahmen muss die Bahn allerdings jährlich rund acht Millionen Euro aufbringen. Knapp 20 000 Graffiti-Vergehen wurden 2014 registriert und zur Anzeige gebracht. Zivilrechtlich kann die Bahn die entstandenen Schäden bis zu 30 Jahre nach der Tat einfordern. 260 Sprayer hat man 2014 dingfest machen können. Noch häufiger als durch Graffiti entstehen der Bahn aber Schäden durch Kratzattacken vor allem im Innern der Bahnen.

Die Fahrt geht weiter Richtung Weinheim-Lützelsachsen, und jetzt beginnt die Sache, langsam richtig scheußlich zu werden. Links und rechts der Strecke ist die gesamte Schallschutzwand bekritzelt und beschmiert. Doch bei manchen Betonwänden kommen die bunten Malereien allerdings gar nicht so schlecht rüber. Für manche ist die bunte Zier sogar von Vorteil. Ob man es deshalb gleich als Graffitikunst bezeichnen muss, sei dahin gestellt. Schlechter als schmutziges Betongrau ist es auch nicht. Nur unordentlich eben, verboten und subversiv.

Eine Botschaft gibt es in den Schmierereien zumeist auch nicht zu entdecken. Für Uneingeweihte ist die Schrift oft schwer oder gar nicht zu entziffern. "Ich war hier", lautet die unterschwellige Botschaft des Sprayers, auch wenn dort steht "Puta", "Clash" oder "Vier". Und einen ordentlichen Adrenalinschub gibt es garantiert, wenn der Urheber am nächsten Tag anonym und unerkannt mit dem Zug an seinem Werk vorbei rollt. Doppelt stark sogar, wenn dort zu lesen ist: "Ich liebe Dich, Trixi".