Mitten in den legendären 'Social Club' fühlten sich die Zuschauer bei 'The Bar at Buena Vista' versetzt. In der Mitte der 95-jährige Sänger Reynaldo Creagh (sitzend). Foto: vaf

Von Annette Schröder

Mannheim. Zigarrenrauch weht über die Bühne, Rum schimmert im Glas. Und schon fühlt man sich versetzt ins Havanna der 1940er und 1950er Jahre. Über der Bar im Rosengarten hängen Bilder bekannter Größen aus dem legendären "Social Club" in Havannas Stadtteil Buena Vista. Sie alle werden an diesem Sonntagabend in Mannheim lebendig. Die von BB Promotion präsentierte Show "The Bar at Buena Vista" gastiert einmal mehr in der Quadratestadt und hat nach wie vor viele Fans, wie die fast ausverkaufte Veranstaltung zeigt.

Lässig lehnt ein schick gekleideter Mann an den Tresen - Regisseur und Conférencier Toby Gough, der unterhaltsam mit zahlreichen Anekdoten auf Englisch durchs Programm führt. Ihm ist diese großartig-lebensbejahende Show zu verdanken. Er hatte einst einen ehemaligen Barkeeper des "Social Club", Arturo Lucas, kennengelernt, der ihn mit den Größen des Musikgeschäfts bekannt machte. Dem mittlerweile Verstorbenen widmet Gough auch den Abend. Die "Großväter der kubanischen Musik" kündigt Gough an mit: "Sie sind wie Rum und Zigarren - sie werden mit dem Alter noch besser." In der Tat! Es ist vor allem der 95-jährige Sänger Reynaldo Creagh, der die Zuschauer in Begeisterungsstürme ausbrechen lässt. Fast bei jeder seiner Darbietungen applaudiert das Publikum dem Mann mit den goldenen Glückssocken stehend. Und der wirft ihm ganz lässig Küsschen zu.

Bei manchen Sängern hört man ja an der Stimme das Alter. Nicht so bei ihm. Mit beeindruckendem Volumen hält Creagh, der seinen ersten Auftritt als Leadsänger 1938 (!) hatte, immer noch souverän den Ton. Seinen Auftritt widmet er charmant den weiblichen Fans. "Es ist eine Ehre für mich, wieder in Deutschland und in diesem schönen Theater zu sein", verteilt der Sänger Komplimente. Das Publikum ist außer Rand und Band, als er auch noch mit den Hüften wackelt.

Tanzen gehört auf Kuba einfach dazu. Ob Son, Tango, kubanischer Jazz oder Rumba: Nicht nur die begnadeten Musiker auf der Bühne, die Piano, Tres, Trompete oder auch Congas in Perfektion beherrschen, lassen den Abend zu einem Erlebnis werden: Tänzer wirbeln gekonnt über die Bühne.

Da ist die Rumba-Legende Luis Chacón "Aspirina" Mendive, der mit 74 Jahren die "beste Medizin" (Gough) für alles bietet. Oder der Meister des traditionellen Son, "Hurrikan" Eric Turro Martinez, der es mit seinen Drehungen gar ins "Guinness-Buch der Rekorde" geschafft hat.

Da hält es das Publikum auch nicht mehr auf den Sitzen, das bereitwillig bei einem Tänzchen mitmacht. Überhaupt sind die Zuschauer voll dabei, singen "Guantanamera" und gehen mit den Stars auf Tuchfühlung - wie ein Mann mit der Sängerin "Diva" Siomara Valdés. Alle 18 Künstler werden frenetisch gefeiert. Von dieser "karibischen Medizin" darf's gerne noch mehr sein.