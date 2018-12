Von Carlo Weippert

Schwetzingen. Nach der Grundschule ergaben zwei Versuche einer Ausbildung jeweils keinen Abschluss, einmal als Zimmermann, dann als Dachdecker. Es folgten einige Einträge ins Bundeszentralregister (BZR) mit einschlägigen Vorstrafen wegen Diebstahls, Körperverletzungen und Betrugs, die allesamt das Ziel hatten, Geld für Drogen, und zwar Kokain, zu beschaffen. Jetzt musste sich der in Drogentherapie stehende junge Mann vor dem Amtsgericht unter Vorsitzen von Richterin Claudia Zimmer-Odenwälder, verantworten, weil er im Rewe-Markt vier Flaschen Spirituosen hatte mitgehen lassen wollen. Dabei war er von einer Marktmitarbeiterin gestellt und kurz darauf von der Polizei gefasst worden, wie es in der Anklage der Staatsanwaltschaft hieß.

"Weshalb haben Sie denn Schnaps gestohlen, sind Sie etwa alkoholabhängig?" Die Richterin staunte über die Antwort nicht schlecht: "Nein, ich wollte die Flaschen dann verkaufen, um mir wieder meine Ration Kokain besorgen zu können". Zu seinem täglichen Bedarf gehörten etwa acht Milligramm Koks, wie er offen zugab, deshalb hätte er die Schnapsflaschen stehlen wollen - das tue ihm jetzt leid.

Seine Arbeitsaktivitäten waren mit gerade mal sechs Monaten nicht überzeugend, auch wollte er zweimal in einer Entzugstherapie versuchen, dem Stoff zu entkommen. Vor zwei Wochen musste er die letzte Behandlung abbrechen, der Grund war seine Alkoholabhängigkeit.

Nun fragte die Richterin deutlich nach, wie es denn weitergehen solle, und ob er sich vielleicht schon mal um eine Arbeitsstelle bemüht habe. Die Antwort ließ Hoffnung aufkommen: "Ja, zurzeit versuche ich als Praktikant bei einer Straßenbaufirma in einen Vertrag zu kommen, das sieht nun ganz gut aus!"

Um die letzte Chance auf eine Rückkehr ins normale Leben ohne Stoff zu erhalten, fragte die Richterin, ob er denn glaube, durch eine erfolgreiche Therapie in ein Leben ohne Drogen zurückzufinden. Es kam die Zusage: "Ja, das will ich versuchen, deshalb bin ich auch jetzt in einem Drogenscreening mit wöchentlicher Kontrolle!"

Das überzeugte dann auch die Staatsanwaltschaft, deren Antrag lautete: "Die Tat hat er eingeräumt, es besteht trotz einiger Vorstrafen die Chance für eine positive Sozialprognose, fünf Monate auf Bewährung (drei Jahre) plus Arbeitsauflage für eine soziale Einrichtung sollten helfen, zu Potte zu kommen".

Richterin Zimmer-Odenwälder schloss sich an: "Drei Monate auf Bewährung, die auf zwei Jahre ausgesetzt sind, 60 Stunden gemeinnützige Arbeit, bis ein voller Arbeitsvertrag kommt, und die Fortsetzung der ärztlichen Substitution, dass Sie von dem Zeug runterkommen. Sie müssen endlich etwas Vernünftiges machen, damit Sie nicht den ganzen Tag nur rumhängen!"