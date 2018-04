Von Volker Knopf

Karlsruhe. Wo einst Schweine auf der Schlachtbank ihrem traurigen Ende entgegen blickten, sind heute Designer, Szenographen, Online-TV-Produzenten, Blogger oder Games-Entwickler am Werk. In Karlsruhe wurde das Areal des einstigen Schlachthofs aus dem Jahre 1887 im Osten der Stadt in ein Kreativlabor umgewandelt. Das Projekt nennt sich "Perfekt Futur" und wurde jetzt offiziell eröffnet.

Das Besondere an dem Zentrum für Start-ups liegt darin begründet, dass die jungen Kreativen in echten See-Containern arbeiten. 70 der robusten Transportkisten, die maritime Hafen-Atmosphäre verbreiten, wurden in der alten Schweinemarkt-Halle, die zuvor für rund 2,6 Millionen Euro kernsaniert wurde, implementiert. Und dort haben nun Absolventen des Karlsruhe Institute for Technology (KIT), der Hochschule für Gestaltung und der weiteren Unis mit ihren gut 40 000 Studierenden ein neues Domizil, um ihre Projektideen zu verwirklichen.

Ein Container-Cafe und Entspannungszonen sorgen dafür, dass sich die Existenzgründer jederzeit bei einem Plausch vernetzen und gemeinsame Aktivitäten ausbrüten können. 32 Säulen tragen das Doppelschiff der Halle, die Container sind gestapelt und nach einem Raum-in-Raum-Konzept errichtet. Die Mietdauer ist auf drei Jahre befristet, die monatliche Miete beträgt 100 Euro. "Eine solche Container-Stadt gibt es wohl nirgends sonst. Ich denke, wir haben in diesem Sektor sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal. Wir brauchen unbedingt Aktionsräume für kreative Menschen. Von Karlsruhe aus sollen sie die Welt erobern", betonte der Karlsruher OB Frank Mentrup bei der Eröffnung der See-Container-City. Jetzt gelte es nur noch, dass die Digital Natives "seetüchtig" würden; sagte der Oberbürgermeister.

Die frühere badische Residenz gilt als Zentrum der Kreativwirtschaft in Baden-Württemberg. Rund 15 000 Menschen arbeiten hier in der Kultur- und Kreativszene. Mit dem Unternehmen "Gameforge" hat einer der größten Anbieter von Online-Spielen weltweit in der früheren badischen Residenz seinen Sitz. Und speziell an Kreative aus der Welt des World Wide Web richtet sich das Projekt "Perfekt Futur" in der ehemaligen Schweinmarkthalle.

Unterstützt wurde die Konversion des Schlachthofs in eine Zukunftswerkstatt vom städtischen Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro. Derzeit ist noch ein Viertel der Fläche frei. Die Projektverantwortlichen sind jedoch relativ optimistisch, dass in Kürze weitere Nutzer den Kreativpark in Beschlag nehmen werden.