Von Julie Dutkowski

Ludwigsburg. Der Rahmen hätte feierlicher nicht sein können: Im Ordenssaal des Residenzschlosses Ludwigsburg hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Samstag den Landesverdienstorden an 28 Persönlichkeiten aus dem politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich verliehen.

Gleich fünf regionale Persönlichkeiten wurden in diesem Jahr ausgezeichnet: Comedian Bülent Ceylan und Sängerin Joy Fleming aus Mannheim, Sonderschullehrerin Christine Denz aus Mosbach, die Unternehmerin Marli Hoppe-Ritter aus Schwetzingen sowie der ehemalige Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Dr. Jürgen Schütz. "Sie haben Leistungen erbracht, auf die sie stolz sein können und für die ihnen die Allgemeinheit dankbar ist", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei der Verleihung. "Die höchste Auszeichnung, die das Land zu vergeben hat", werde an einer historisch bedeutsamen Stätte verliehen, erinnerte Kretschmann an die "historische Rede" Charles de Gaulles, die er 1962 an die Jugend richtete und "mit der Ludwigsburg zur Stadt der deutsch-französischen Freundschaft" wurde.

Weil Bülent Ceylan sein Herz nicht nur auf der Zunge, sondern auch auf dem rechten Flecken trage, habe er jüngst den Mannheimer Bloomaulorden verliehen bekommen, sagte Kretschmann über den deutsch-türkischen Comedian. "Er lebt, wie er selbst sagt, nicht als Deutscher oder als Türke, sondern als Mannheimer die Integration", lobte Kretschmann den 36-Jährigen. "Das ist eine riesen Ehre", sagte Ceylan nach der Verleihung der RNZ. Mit dem Bloomaulorden könne man das aber nicht vergleichen.

Christine Denz erhielt die Auszeichnung unter anderem für ihr langjähriges Engagement als Mitglied der Bürgerinitiative "Atomkraftwerk Obrigheim abschalten!" sowie als Mitbegründerin der S.U.N. (Solarenergie- und umweltfreundliche Energienutzung Neckar-Odenwald). "Das ist die Anerkennung für 30 Jahre Arbeit", freute sich Denz. "Ich bin der ehrenamtliche Motor der Energiewende Baden-Württemberg."

Die Mannheimer Rockröhre Joy Fleming, der Kretschmann die Fähigkeit bescheinigte, "sechs Dialektstämme der Mannheimer Sprechküche mit einer von Weltstars bewunderten Musikalität zu verbinden", freute sich sehr über den Orden. "Das ist ein ganz geiler Rahmen, wunder, wunderschön", zeigte sich Fleming beeindruckt. "Es ist schön, wenn das Land Baden-Württemberg an mich denkt", auch wenn die Auszeichnung etwas spät kam, verriet sie. "Aber ich bin auch kein Hirsch, der auf alles springt."

Die Unternehmerin Marli Hoppe-Ritter verantworte als Vorsitzende des Beirats der Alfred Ritter Schokoladenfabrik in Waldenbuch "mit ihrem Bruder die ökologische, familienfreundliche und wertorientierte Ausrichtung des Unternehmens", dankte Kretschmann der Schwetzingerin. "Ich fühle mich sehr geehrt", sagte Hoppe-Ritter auf RNZ-Nachfrage. "Heute sind so viele Bereiche vertreten, zu denen ich auch ein gutes inneres Verhältnis habe", erklärte die eher öffentlichkeitsscheue Unternehmerin.

Persönlich wird Kretschmann, als er Dr. Jürgen Schütz den Verdienstorden ansteckt. Er habe sich als Landrat um den Rhein-Neckar-Kreis nahezu ein Vierteljahrhundert außerordentlich verdient gemacht, betonte der Ministerpräsident. Schütz engagierte sich in der Bildung, gründete 1998 den Verein Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar und setzte sich für Landschaft- und Naturschutz ein. "Kurzum, sie waren mit Leib und Seele Landrat", sagte Kretschmann. "Auch mit einer Portion Humor und Mutterwitz, von dem ich einiges abgekriegt habe. Danke, ich vermisse Sie." Schütz zeigte sich nach der Verleihung sehr erfreut. "Wir sind uns sehr oft in Stuttgart begegnet und haben festgestellt, dass wir viele politische Gemeinsamkeiten haben", erklärt der CDU-Politiker seinen besonderen Draht zum grünen Ministerpräsidenten.

Die gebürtige Ludwigsburgerin Eva Luise Köhler, in Begleitung ihres Mannes, dem ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, wurde unter anderem für die von ihr gegründete Eva Luise und Horst Köhler Stiftung ausgezeichnet. Der Künstler Gunter Demnig erhielt den Orden für seine "Stolpersteine", mit denen er auch in Baden-Württemberg an die Opfer der NS-Zeit erinnert. Skispringer Sven Hannawald wurde als "einer der herausragenden Botschafter Baden-Württembergs" ausgezeichnet.

Der Landesverdienstorden ist auf 1000 lebende Personen begrenzt. Seit 1975 wurde er insgesamt 1782 Mal verliehen.